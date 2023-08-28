Список объектов, которые добывают российские рыбаки, достаточно стабилен. Выбор здесь определяют наработанная промысловая практика и, конечно, спрос на рынке. В то же время ресурсная база, технологическое развитие и запросы потребителей открывают для предприятий новые возможности. Какие перспективные направления осваивают рыбопромышленники Сахалинской области, в интервью Fishnews рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко .

— Иван Борисович, первое полугодие завершилось — с какими показателями предприятия рыбной отрасли Сахалинской области подошли к концу этого периода? Какие результаты по вылову?

— В первой половине 2023 года предприятия Сахалинской области достаточно успешно осваивали водные биоресурсы. Вылов составил около 414 тыс. тонн — это практически на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объемы добычи выросли по основным промысловым объектам. Так, минтая выловлено 256,6 тыс. тонн — на 8,2% выше уровня 2022 года. Сельди рыбаки взяли около 52 тыс. тонн, нарастив показатели прошлого года на 12,4%. Уловы трески составили 20,9 тыс. тонн — на 18,8% больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Прибавка отмечена по объемам вылова наваги, дальневосточных камбал, креветки. Благоприятная промысловая обстановка и увеличение численности флота в местах добычи позволили увеличить вылов кальмара: добыто свыше 1,6 тыс. тонн — почти в три раза больше показателя прошлого года.

Прибавку демонстрирует и лососевая путина. Объемы вылова тихоокеанских лососей по области выше показателей и предыдущего «нечетного» года, и прошлого «четного» года.

Рост показателей добычи можно связать с благоприятной промысловой обстановкой. По отдельным видам водных биоресурсов увеличился общий допустимый улов, то есть у предприятий выросли квоты для освоения. Сыграли свою роль и неплохие подходы тихоокеанских лососей на Северных Курилах: эти районы традиционно первыми в Сахалинской области приступают к работе на лососевой путине, в нынешнем году по решению региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб промысел в Северо-Курильской зоне открылся с 18 июня.

— Какие объекты промысла вы могли бы назвать перспективными для рыбного хозяйства Сахалинской области? В других регионах говорят о том, что рыбаки в поисках новых ниш спрашивают науку о возможностях использования ресурсов прибрежной зоны, внутренних водоемов.

— Если говорить о внутренних водных объектах, то ежегодно у нас в регионе выделяются для освоения объемы язя, щуки и карася. В прошлые годы бывало, что никто не подавал заявок на добычу этих видов водных биоресурсов, договоры не заключались. В нынешнем году нашлось предприятие, заявившееся на промысел этих рыб. Возможные объемы вылова там, правда, небольшие: счет даже не на сотни, а на десятки тонн.

Перспективные объекты промысла — дальневосточная сардина (иваси) и скумбрия. Еще несколько лет назад ученые заявили о возможностях для возрождения специализированного промысла этих рыб. Предприятия на Курильских островах подготовились к реализации таких прогнозов. Есть мощности добывающего флота, создана береговая база. В том числе для эффективного использования сырья при береговых предприятиях организовано производство рыбной муки и рыбьего жира. Рекомендованный вылов этих объектов составляет сотни тысяч тонн. Флот наращивает объемы добычи сардины-иваси. Мы рассчитываем, что вылов будет увеличиваться.

В прошлом году были изменены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. При этом предусмотрено право предприятий использовать вычеты по определенным основаниям. Возможно, необходимо рассмотреть возможность налоговых преференций по таким объектам, промысел которых не совсем рентабелен, но позволяет серьезно нарастить показатели вылова, — сардины-иваси и скумбрии. У предприятий есть запрос на такие льготы. Насколько я знаю, на уровне Росрыболовства такой вопрос прорабатывается. Отмечу, что это рыба, продукция из которой поставляется на внутрироссийский рынок.

Также наука обращала внимание на перспективность промысла сахалино-хоккайдской сельди. Конечно, необходимо, чтобы добыча «народной» рыбы развивалась. Удалось добиться внесения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна важных для организации сельдевого промысла изменений: о них давно просили рыбаки.

В целом перспективы востребованности того или иного промыслового объекта зависят от рынка сбыта. Если продукцию невозможно будет продать, добывать этот видов водных биоресурсов никто не будет. Например, рекомендованный вылов ламинарии значителен, и у предприятий даже есть мощности по переработке этой водоросли, однако возможные объемы не осваиваются: нет рынков для реализации. В других странах АТР ламинария выращивается в аквакультуре, качество продукции хуже, но и цена ниже. Наша продукция более высокого качества, но и более дорогая. Азиатские страны готовы покупать ее, но по ценам гораздо ниже, практически по себестоимости. Думаю, в случае с некоторыми видами продукции надо работать и с внутренним рынком, искать ниши, заниматься маркетингом.

— Вы говорили о пелагической путине. Какие предприятия добывают сардину-иваси, скумбрию?

— Это предприятия Южных Курил: Южно-Курильский рыбокомбинат, «Курильский рыбак», рыбокомбинат «Островной».

— Производство каких видов продукции развивают предприятия Сахалинской области? Понятно, что линейка выпускаемых товаров с годами так или иначе меняется, делается акцент на новые виды продукции. Например, фиксировался рост производства фарша сурими.

— Предприятия модернизируют свою береговую базу — в рамках программы инвестиционных квот и вне ее. Сегодня на Шикотане группа компаний «Гидрострой» создала крупнейший перерабатывающий комплекс — мощностью порядка тысячи тонн сырца в сутки. Это предприятие было запущено в эксплуатацию в рамках первого этапа инвестквот, затем модернизировалось. Налажен выпуск фарша сурими. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, достаточно востребованная. В планах — в рамках второго этапа программы инвестквот создать береговой комплекс на Итурупе. Предприятие будет выпускать разные виды продукции — филе, фарш, в том числе фарш сурими.

— Здесь предприятиям нужна определенная гибкость, потому что конъюнктура рынка меняется. Одно время было более востребовано филе. Потом ситуация изменилась — производители нарастили выпуск сурими.

— Абсолютно верно, все зависит от рынков сбыта. Предприятия диверсифицируют свое производство с учетом рентабельности, спроса. Ориентируются на максимально эффективное освоение ресурса, чтобы выпускать наиболее востребованную продукцию и получать максимальные доходы от ее реализации.

— Предприятия, которые будут созданы в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, продолжат тенденцию по выпуску продукции глубокой переработки?

— Да, такие предприятия должны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Новые производства обеспечат и дополнительную прибыль, и поступления в государственный бюджет, и дополнительные рабочие места.

Когда шло обсуждение параметров второго этапа программы инвестиционных квот, Сахалинская область настаивала на том, чтобы предусмотреть равные объемы вылова под строительство флота и под создание береговых производств. Анализ показал, что компании региона готовы построить новые береговые заводы на втором этапе.

— Остается ли в Сахалинской области производство консервов?

— Да, безусловно. Это очень затратное производство. Но в то же время это стратегическая продукция. В 2022 году выпуск консервов составил 7797,7 тубы, что демонстрирует рост на 19,2% в сравнении с предыдущим, 2022-м, годом. Сейчас мы прорабатываем вопрос о поддержке выпуска консервов в рамках региональной государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области».

— Есть ли какие-то перспективные внешние рынки для поставок рыбопродукции из Сахалинской области?

— В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» перед нами стоит задача по увеличению выручки от поставок рыбопродукции Сахалинской области. Мы отслеживаем это направление. План выполняется. Основные экспортные рынки сбыта — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Правда, если смотреть географию, то происходит перераспределение между странами. Сегодня на первое место вышел Китай.

Что касается новых рынков, то здесь особых изменений не происходит. В основном направления продажи устоявшиеся.

Конечно, важнейшей задачей для нас было и остается обеспечение рыбной продукцией российского рынка и рынка региона. Нужно развивать внутренний рынок. На территории Сахалинской области успешно реализуется проект «Доступная рыба». Предприятия области не только воплощают в жизнь инвестиционные проекты, удерживают позиции на внешних рынках, но и откликаются на призыв поставлять продукцию по ценам в два раза ниже рыночной. В отдельных муниципальных образованиях, например на Северных Курилах, организуется бесплатная раздача рыбы. И крупные, и небольшие предприятия оставляют часть своей продукции на территории региона.

И если в прошлом году в рамках программы «Доступная рыба» было реализовано порядка 500 тонн продукции, то на 2023 год стоит задача в два раза увеличить этот объем.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Август 2023 г.