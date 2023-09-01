Южно-Курильский рыбокомбинат закрепит деловые связи на выставке в Питере

Предприятие с острова Кунашир традиционно будет участвовать в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге со своим стендом. На этот раз Южно-Курильский рыбокомбинат, реализовавший в последние годы целый ряд инвестпроектов, сосредоточится на развитии уже работающих направлений.

«Наша компания более десяти лет была в инвестиционной фазе. Теперь мы концентрируемся на том, чтобы обеспечить существующие проекты», — рассказал Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

За последние годы курильское предприятие модернизировало береговой завод рыбоперереботки, запустило рыбоводный завод, возродив лососеводство на Кунашире, пополнило флот несколькими судами, взялось за проект в сфере логистики. В прошлом году компания ввела в строй завод по выпуску рыбной муки и жира: возможности нового производства были представлены на выставке в Санкт-Петербурге в 2022 г.

На этот раз в Питере компания рассчитывает развивать и укреплять уже существующие контакты, отметил Константин Коробков. «С наработанными партнерами шлифовка проектов на ближайший год», — добавил о планах на мероприятие руководитель ЮКРК.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге пройдут с 27 по 29 сентября. Южно-Курильский рыбокомбинат будет принимать гостей на стенде V5 в павильоне G.

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