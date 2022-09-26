Российское сырье оказалось кстати для производителей рыбных кормов

Южно-Курильский рыбокомбинат на международной выставке в Санкт-Петербурге провел переговоры по поставкам рыбной муки и жира с нового завода на Кунашире. Такие компоненты востребованы в том числе для выпуска кормов для аквакультуры.

В этом году Южно-Курильский рыбокомбинат ввел в строй предприятие по производству рыбной муки и рыбьего жира. Завод может перерабатывать около 500 тонн сырья в сутки и выпускать около 200 тонн готовой продукции. Объемы зависят от сырца, поступающего в производство: жирная сардина-иваси, скумбрия или «постная» белая рыба. Продукция предприятия вызвала большой интерес на рынке.

В связи с ограничениями на поставки компонентов для кормов из-за рубежа особенно остро встал вопрос об отечественных составляющих. Российский рыбий жир и мука востребованы в том числе для производства кормовой продукции для аквакультуры, рассказал Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Интерес к продукции завода проявляют как зарубежные, так и российские компании. Переговоры по совместной работе руководство предприятия провело и на выставке в Санкт-Петербурге.

Мука и жир выпускаются на производстве, близком к районам добычи рыбы, это очень важно с точки зрения качества продукции, отмечают покупатели.

Напомним, что Южно-Курильский рыбокомбинат занимается и промыслом, и переработкой, и рыбоводством, и логистикой. Теперь цикл замкнулся: есть также выпуск продукции из рыбных отходов.

На Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге предприятия традиционно представляют новые инвестиционные проекты и уже реализованные программы.

В этом году Выставка рыбной индустрии и Международный рыбопромышленный форум проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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