Новости
Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Валерий Лимаренко: Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Рыбная промышленность остается в Сахалинской области примером отрасли с активным развитием, отмечает глава региона Валерий Лимаренко. Новые возможности для рыбохозяйственного комплекса должна обеспечить модернизация портовой инфраструктуры.

«Рыбная отрасль остается важнейшей для нашего региона в экономическом и социальном плане. Рыбохозяйственные предприятия пополняют государственный бюджет, реализуют инвестиционные проекты, обеспечивают рабочие места», — подчеркнул губернатор Сахалинской области в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Валерий Лимаренко обратил внимание, что рыбопромышленные компании региона зачастую реализуют проекты в самых разных секторах рыбной отрасли: не только занимаются промыслом, но и развивают глубокую переработку водных биоресурсов, создают рыбоводные заводы (в том числе и уникальные предприятия). Есть у рыбопромышленников области и опыт реализации логистических проектов. «То есть отрасль на Сахалине и Курилах следит за всеми мировыми тенденциями, не стоит на месте», — подчеркнул губернатор.

Он прокомментировал и тему расширения возможностей Корсаковского порта — вопрос об этом Валерий Лимаренко поднимал у президента. «Бизнес заинтересован в модернизации Корсаковского порта и связывает с ней реализацию собственных инвестиционных проектов. В том числе речь идет о создании рыбоперерабатывающих мощностей, обслуживании промыслового флота. Развитие порта — ключ к активизации торговли. Новое производство позволит в том числе поставлять на внешние рынки продукцию глубокой переработки, а это повышение отдачи от экспорта для российской экономики», — рассказал глава региона.

В июле в соответствии с распоряжением правительства строительство и реконструкция объектов морского порта Корсаков были включены в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации. «При поддержке федерального центра мы рассчитываем реконструировать инфраструктурные объекты, гидротехнику и таким образом расширить возможности этого порта», — сказал Валерий Лимаренко.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Все интервью

Личное мнение

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Все материалы

Крупным планом

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.