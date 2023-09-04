Валерий Лимаренко: Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Рыбная промышленность остается в Сахалинской области примером отрасли с активным развитием, отмечает глава региона Валерий Лимаренко. Новые возможности для рыбохозяйственного комплекса должна обеспечить модернизация портовой инфраструктуры.

«Рыбная отрасль остается важнейшей для нашего региона в экономическом и социальном плане. Рыбохозяйственные предприятия пополняют государственный бюджет, реализуют инвестиционные проекты, обеспечивают рабочие места», — подчеркнул губернатор Сахалинской области в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Валерий Лимаренко обратил внимание, что рыбопромышленные компании региона зачастую реализуют проекты в самых разных секторах рыбной отрасли: не только занимаются промыслом, но и развивают глубокую переработку водных биоресурсов, создают рыбоводные заводы (в том числе и уникальные предприятия). Есть у рыбопромышленников области и опыт реализации логистических проектов. «То есть отрасль на Сахалине и Курилах следит за всеми мировыми тенденциями, не стоит на месте», — подчеркнул губернатор.

Он прокомментировал и тему расширения возможностей Корсаковского порта — вопрос об этом Валерий Лимаренко поднимал у президента. «Бизнес заинтересован в модернизации Корсаковского порта и связывает с ней реализацию собственных инвестиционных проектов. В том числе речь идет о создании рыбоперерабатывающих мощностей, обслуживании промыслового флота. Развитие порта — ключ к активизации торговли. Новое производство позволит в том числе поставлять на внешние рынки продукцию глубокой переработки, а это повышение отдачи от экспорта для российской экономики», — рассказал глава региона.

В июле в соответствии с распоряжением правительства строительство и реконструкция объектов морского порта Корсаков были включены в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации. «При поддержке федерального центра мы рассчитываем реконструировать инфраструктурные объекты, гидротехнику и таким образом расширить возможности этого порта», — сказал Валерий Лимаренко.

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