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Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заслушал доклад по доработке мастер-плана Магадана и реализации включенных в документ мероприятий. Фото пресс-службы полпредства

Мастер-план Магадана предусматривает «рыбное» направление

Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу доработанный мастер-план регионального центра. Одно из трех ключевых направлений — развитие рыбного хозяйства.

Во время рабочей поездки в Магаданскую область зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заслушал доклад главы региона Сергея Носова по вопросу доработки мастер-плана Магадана и реализации включенных в него мероприятий. По итогам планируется подготовить доклад для принятия решения на уровне президента, сообщил вице-премьер — полпред.

Одно из трех направлений мастер-плана предусматривает развитие рыбного хозяйства. С 2000 по 2020 гг. материально-техническая база рыбного порта в регионе была полностью разрушена, гидротехнические сооружения и производственные мощности пришли в ненормативное состояние и были закрыты для эксплуатации. Сейчас ведутся мероприятия по возрождению рыбного порта и полного обслуживания рыболовецких судов, организации перевалки и хранения рыбы, производству фармпрепаратов из морских биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

Отмечено, что в бухте Нагаева акваторию очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы «Генеральная уборка». Готовится территория для начала строительства рыбного порта и для создания Морского туристического центра для маломерных судов.

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Fishnews

  • Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заслушал доклад по доработке мастер-плана Магадана и реализации включенных в документ мероприятий. Фото пресс-службы полпредства
  • Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ. Фото пресс-службы полпредства
  • Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства
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