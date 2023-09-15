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Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Нас ждет насыщенная событиями осень

В этом году на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге планируется «не просто реагировать на вызовы, а задавать мировые тренды», рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Иван Фетисов.

«Для этого нужно в первую очередь продолжать работу над инфраструктурными проектами. Их круг очень широк: помимо традиционных вопросов рыбопромыслового судостроения, переработки, логистики и ритейла, более пристальное внимание будет уделено судоремонту, вводу в эксплуатацию и обслуживанию строящегося флота», —отметил руководитель Expo Solutions Group в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Устроители поддерживают комплексный подход к обновлению рыбной отрасли и стараются обеспечить условия для него на площадке форума и выставки, подчеркнул Иван Фетисов.

«В круглом столе, посвященном строительству и оснащению рыбопромыслового флота и предприятий рыбопереработки, впервые будут участвовать официальные представители Минпромторга, в том числе заместитель главы ведомства Виктор Евтухов и его коллеги. Вопросы планирования, реализации и бюджетного обеспечения государственной программы развития судостроения находятся в их ведении и станут очень существенным дополнением к традиционной тематике обсуждения», — рассказал о деталях деловой программы гендиректор ESG.

Изменения ожидаются по такому важному направлению, как ритейл. «За годы проведения форум и выставка завоевали доверие ритейлеров и всей отрасли, поэтому именно на нашем мероприятии будет представлена новая концепция продвижения рыбной продукции на внутреннем рынке. Ее куратором выступает Роскачество при поддержке Минпромторга, Росрыболовства и Рыбного союза. Отдельная программа была разработана и для продвижения рыбы на столичном рынке», — сообщил Иван Фетисов.

Большое внимание традиционно будет уделено аквакультурному сектору. «Мы видим в аквакультуре драйвер роста рыбной отрасли. Чтобы помочь индустрии аккумулировать ресурсы, на площадке форума в этом году состоятся главные профильные мероприятия сектора аквакультуры в ЕАЭС. Они помогут использовать инфраструктуру евразийского экономического пространства для обеспечения рыбоводных предприятий не только кормами, но и посадочным материалом, ветпрепаратами, добавками и всем необходимым», — подчеркнул собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

28 сентября параллельно с форумом и выставкой на площадке КВЦ «Экспофорум» состоится Международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia.

Продолжается подготовка не только к выставке в Санкт-Петербурге, но и к масштабным отраслевым мероприятиям в китайском Циндао и выставке в Турции Seafood Expo Eurasia, сообщил Иван Фетисов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовствосудостроение
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