Судовладельцы ищут качественный сервис

В условиях санкций вопрос поддержания технического состояния флота, который сейчас ведет промысел, не менее важен, чем планы по строительству новых судов, обратили внимание участники конференции на площадке выставки «Нева 2023».

Вопросам обслуживания рыбацких судов была посвящена вторая часть конференции «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела», сообщает корреспондент Fishnews. Мероприятие организовали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и «НЕВА-Интернэшнл» на площадке международной выставки «Нева 2023».

В Российском морском регистре судоходства (РС) сейчас числится около 1070 рыболовных судов. Их средний возраст приближается к 30 годам, хотя за период с 2017 г. российский флот несколько помолодел, рассказал заместитель гендиректора РС Сергей Шишкин.

«Этот флот в основном состоит из судов, построенных еще при Советском Союзе или закупаемых за границей, — уточнил представитель регистра. — Если до введения санкций это был норвежский флот в основном, то теперь его закупают в Юго-Восточной Азии — это Япония и Тайвань».

Немалая доля таких судов принадлежит мелким и средним рыболовным компаниям, которые, как указали участники первой части конференции, фактически остались за бортом программы инвестквот. Но возраст флота рыбаки большой проблемой не считают — куда важнее его техническое состояние. Сотни траулеров, которые прямо сейчас ведут промысел, требуется регулярно ремонтировать, разгружать, снабжать топливом и припасами. После закрытия зарубежных портов, в том числе в Норвегии и на Фарерских островах, где традиционно обслуживались рыбаки Северного бассейна, осуществлять эти операции стало гораздо сложнее, заявил гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По его словам, необходимо приложить все силы для того, чтобы сохранить имеющийся флот и обеспечить его эффективную работу. Руководитель отраслевого объединения напомнил о критической ситуации с судоремонтом в Мурманске: от отсутствия свободных доков до невозможности починки или замены деталей технологического оборудования. Не лучше обстоят дела и с портами, куда настойчиво призывают вернуться рыбаков.

«У нас в Мурманске половина причалов не сможет принять эти суда, особенно современные, крупные, — по глубине. Я уж не говорю, что проблема с холодильниками, проблема с логистикой», — отметил гендиректор союза. Он подчеркнул, что все эти вопросы — и с развитием судоремонта, и с модернизацией портового хозяйства — нужно решать очень быстро, а не пытаться повесить их на рыбаков.

Стратегию совершенствования существующего флота в свое время выбрал и «Доброфлот», рассказал руководитель службы технической эксплуатации, модернизации и организации ремонта флота группы компаний Андрей Белецкий. Самое молодое судно «Доброфлота» было построено 17 лет назад, но на первом этапе инвестквот компания сделала выбор в пользу берегового перерабатывающего комплекса, отказавшись от строительства судов.

Одним из аргументов, повлиявших на это решение, были сроки реализации проекта, которые, как показала практика, в случае судостроения многие участники отрасли оценили «слишком оптимистично». «Любое движение вправо по срокам автоматически ведет к движению вверх по деньгам», — отметил представитель «Доброфлота»

Он согласился с необходимостью обновления флота, но предложил сместить фокус внимания с супертраулеров на суда для прибрежного рыболовства и для обслуживания хозяйств аквакультуры. К строительству флота в этих сегментах можно привлечь гораздо больше верфей, чем сейчас задействовано в программе инвестквот, отметил Андрей Белецкий.

Снижению эксплуатационных рисков может способствовать и переход на отечественное оборудование для рыболовных судов. На сессии директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» концерна «НПО “Аврора”» Роман Петров рассказал о работе, которая ведется в рамках программы Минпромторга по импортозамещению.

«Мы выделили то оборудование, которое уже выпускается российскими компаниями, и запустили в разработку и изготовление именно то, которого не хватало, — замена импорту. По программе до конца 2024 года должна быть разработана вся линейка навигационного и радиооборудования для судовладельцев», — пообещал руководитель НПЦ.

В нынешних условиях одно из преимуществ крупных локальных производителей, таких как «Аврора», перед иностранными брендами — это предсказуемость: они не могут внезапно уйти с рынка, оставив клиентов один на один с проблемами. По словам Романа Петрова, концерн готов предложить рыбакам продукцию по конкурентным ценам и гарантирует поставку запчастей и сервисную поддержку во всех основных портах, включая Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Новороссийск.

Одним из стратегических факторов, ограничивающих развитие не только рыбной отрасли, но и судоремонта и смежных направлений, участники сессии назвали трудовые ресурсы. Конкуренция за специалистов идет на всех уровнях: от стран до отраслей, вузов и отдельных предприятий, указал Андрей Белецкий, и основные рыбные регионы не в лидерах по этому показателю. Для популяризации рыбацких профессий, по мнению отраслевого сообщества, важно улучшать взаимодействие учебных заведений с работодателями — для подготовки востребованных специалистов в нужном количестве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews