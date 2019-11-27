27 ноября 2019 года

Новое предприятие под инвестквоты оценил Юрий Трутнев

В рамках поездки в Приморье вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев посетил новый завод, который ввел в эксплуатацию в рамках программы инвестквот «Доброфлот». Опыт рыбаков показывает, что механизм предоставления ресурса еще нуждается в совершенствовании.

В рамках посещения в городе Большой Камень завода РК «Новый мир» (входит в холдинг «Доброфлот») Юрий Трутнев прокомментировал вопрос предоставления компании инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. «Завод уже получил [инвестквоты], решение принято, я разговаривал с Росрыболовством», - сказал вице-премьер - полпред. При этом он подчеркнул необходимость «разобраться с механизмом» предоставления инвестиционных квот. «Мне кажется, что там не все до конца прозрачно», - заявил Юрий Трутнев.

«Сейчас предприятие уверенно смотрит вперед и с января начнет рыбалку. А с февраля уже начнет поступать продукция по инвестиционным квотам, и за год завод заработает в полную мощность», - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал, что предприятие может выпускать 110 тонн готовой продукции в сутки. Планируется производить фарш, филе, консервы, рыбную муку, рыбий жир и другую продукцию. Предполагается, что после выхода на проектную мощность завод обеспечит около тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составил 1,7 млрд рублей.

Предприятие - резидент территории опережающего развития «Большой Камень». Олег Кожемяко подчеркнул, что проект имеет большое значение для Приморья. Помимо предоставления преференций в рамках режима ТОР краевые власти готовы поддерживать завод «по различным лизингам, процентам по инвестиционным кредитам», заявил губернатор.

Ранее вице-премьер – полпред также давал поручения по повышению гибкости механизма инвестиционных квот. В рамках этой задачи был подготовлен проект постановления правительства.

Fishnews