Правительство скорректировало постановление по вывозу топлива
В правительственный акт, регулирующий вопросы вывоза из страны дизельного топлива и товарного бензина, внесены изменения.
Свежие поправки предусмотрены постановлением кабмина от 23 сентября 2023 г. № 1564. Документ опубликован 25 сентября, с этой даты он вступил в силу.
Как сообщает корреспондент Fishnews, из-под действия временного запрета на вывоз вывели товары, перемещаемые в качестве припасов, и товары, вывозимые для обеспечения функционирования (эксплуатации, использования) водных судов, искусственных островов, сооружений, установок и иных объектов, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией.
Напомним, что ассоциации рыбной отрасли после введения с 21 сентября ограничений на вывоз дизтоплива обратились к регуляторам с просьбой решить проблемы бункеровки промыслового флота.
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