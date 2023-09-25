Рыбаки обратились к регуляторам по проблеме бункеровки флота

Отраслевые объединения призывают обеспечить внесение поправки в постановление правительства об ограничениях экспорта дизтоплива. Изменения необходимы для продолжения работы рыбопромыслового флота.

Напомним, что правительство ввело с 21 сентября запрет на вывоз из страны товарного бензина и дизельного топлива. Предприятия рыбной отрасли забили тревогу : как в этом случае будет обеспечиваться работа российского флота за пределами территории РФ, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, районах действия международных договоров — важнейших для отечественного промысла акваториях.

«Введенный запрет на вывоз топлива может привести к тому, что суда рыбопромыслового флота будут лишены возможности бункеровки в исключительной экономической зоне Российской Федерации и для дозаправки (не менее 1 раза в месяц) будут вынуждены либо возвращаться в порты Российской Федерации, либо закупать топливо за рубежом, что существенно увеличит затраты предприятий», — указала в своем обращении к руководству Росрыболовства Ассоциация добытчиков минтая.

АДМ обратилась к главе Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой инициировать внесение в акт правительства поправок, чтобы временный запрет не распространялся на товары, вывозимые с российской территории для снабжения рыбопромыслового флота, сообщает корреспондент Fishnews.

По поводу обеспечения работы рыбацких судов направила обращение в Минсельхоз России Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота. Об этом сообщили в пресс-службе АСРФ.

Необходима срочная настройка введенной меры по вывозу топлива с учетом особенностей удаленного (экспедиционного) промысла, подчеркнул президент ассоциации Алексей Осинцев. «Мы ожидаем своевременной реакции регулятора», — сказал он.

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