Журналистка Fishnews вновь оказалась лучшей

Шеф-редактор Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анна Лим опять стала лауреатом журналистского конкурса FishCorr. Она взяла первое место в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ».

Награждение победителей конкурса прошло 28 сентября на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Победу Анне Лим принесла статья «Вкусная рыба начинается с правильных генов». Это репортаж с семинара-совещания, организованного Ассоциацией «Росрыбхоз». На мероприятии поднимались актуальные вопросы селекционно племенной работы в России.

Отметим, Анна Лим не первый раз получает награды FishCorr. В 2019 г. она победила с лучшей публикацией на тему сохранения водных биоресурсов, а в 2021 г. взяла диплом второй степени в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews