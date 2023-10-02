От рыбаков ждут новых заказов на постройку судов

Как на втором этапе программы инвестквот избежать проблем со строительством судов? Этот вопрос стал ключевым на тематическом круглом столе в рамках международного рыбопромышленного форума.

Круглый стол «Рыбная промышленность на пути к технологическому суверенитету: обновление флота и перерабатывающих мощностей» состоялся на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич отметил, что в начале первого этапа программы инвестквот многие рыбаки не подозревали, какое количество проблем возникнет при реализации судостроительных проектов на отечественных верфях.

Однако, несмотря на переносы сроков сдачи, в федеральном агентстве рассчитывают, что все 105 судов, заложенные в рамках первого этапа, в итоге будут построены. Не смущают ведомство и обещания некоторых заказчиков отказаться от строительства.

«Даже когда было добровольное расторжение по одному договору, повторно этот лот был выставлен на заявочную кампанию, и по нему сегодня заключен договор. То есть реализация этого проекта продолжается», — подчеркнул Андрей Михалевич.

Росрыболовство ожидает, что рыбопромышленники примут активное участие во втором этапе программы, сообщает корреспондент Fishnews.

Директор департамента гражданского судостроения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Надыршин обратил внимание, что на сдвинувшиеся сроки сдачи судов повлияли в том числе объективные обстоятельства — ковид, антироссийские санкции, проблемы с ввозом импортных комплектующих и оборудования.

На первом этапе программы инвестквот предприятиям ОСК заказали строительство 43 судов. «На сегодня 12 мы уже сдали, а 31 судно находится в постройке, горизонт сдачи — с 2023 года по 2027-й, но основные объемы приходятся на 2024-2025 годы», — рассказал Алексей Надыршин.

Он добавил, что по своим заказам ОСК проводит экспертизу, «чтобы понять, насколько та трудоемкость, которая изначально была заложена в плановых показателях, отвечает реальности». Параллельно «аргументированные переговоры» ведутся с заказчиками.

«В рамках группы «Инцидент-42» мы провели анализ стоимости, определили дефицит денежных средств, которые необходимы. По ряду проектов провели договорную работу с проектантами для того, чтобы перепроектировать и перепрофилировать импортное оборудование на отечественное либо из дружественных стран. Эта работа по перепроектированию где-то уже заканчивается, где-то еще в процессе, я думаю, что окончательно эта история будет в 2024 году закончена. И уже производство станет на ритмичные, плановые рельсы», — заявил Алексей Надыршин.

Он обратил внимание на проблему дефицита квалифицированных кадров. «Надо признать, что опыта строительства у нас давно не было, и мы потеряли ту квалификацию. Это касается и конструкторских бюро, и верфей. Не все те верфи, которые сейчас участвуют, технологически были готовы к строительству подобных судов. Мы это понимаем, ряд мероприятий организационно-технического характера проведен, и те темпы и наработки, которые мы получили в процессе реализации первого этапа, было бы очень грустно потерять. Поэтому рассчитываем на участие во второй части проекта инвестиционных квот», — сказал представитель ОСК.

Генеральный директор Российского морского регистра судоходства Сергей Куликов отметил, что его организация в рамках своих компетенций вовлечена в реализацию программы инвестквот. «С учетом неприменимости к рыболовным судам части конвенций, регистром уже предприняты и проведены изменения в правилах по упрощению требований именно по проектированию рыболовных судов», — проинформировал Сергей Куликов.

По его словам, предложения от рыбаков по внесению дополнительных изменений продолжили поступать. Эти инициативы тоже будут учтены, «если это совсем не противоречит общемировой практике», пообещал руководитель Регистра.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев сообщил, что с учетом отсутствия отдельных видов оборудования объединение считает важным временно продлить порог локализации строительства судов (предусмотренный постановлением правительства № 719), который действовал на начало 2023 г. Как отметил руководитель ассоциации, соответствующая поправка уже готовится.

Для исключения рисков нарушения сроков строительства важно помочь верфям модернизировать и нарастить их мощности, считает Алексей Осинцев. Для этого необходима докапитализация верфей, что ожидается по результатам решений в рамках «Инцидента-42», обратил внимание президент АСРФ.

Сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев вынес на обсуждение вопрос продления срока пользования инвестквотами как возможную компенсацию рыбакам за незапланированные расходы при строительстве судов. Он считает, что принять такое решение возможно после того, как ОСК закончит проводить анализ изменившихся сроков сдачи и стоимости строящегося флота и станут понятны размеры незапланированных потерь рыбопромышленников.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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