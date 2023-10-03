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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в этом году вновь проходили насыщенно и ярко.

Рыбная отрасль в павильонах питерского «Экспофорума» была представлена во всем ее многообразии: рыболовство, аквакультура, переработка, дистрибьюция.

Интересно, что многие из участников экспозиций отмечали растущий интерес производителей к отечественному потребителю. «Акценты на выставке и у нас, и у коллег меняются следом за рынком. И сейчас здесь достаточно хорошо видно нацеленность и добывающих, и перерабатывающих предприятий на внутренний рынок. На расширение ассортиментной линейки, представляемой предприятиями», — отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Стенд рыбопромышленников Карелии

На стендах можно было увидеть, чем гордится российская рыбопереработка, причем из разных регионов. Предприятия Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края привезли разнообразие продукции из лососевых и сельди. «В Санкт-Петербурге мы приехали уже традиционным составом предприятий, и всё больший акцент у нас делается на глубокую переработку. У нас представлена и копченая, и вяленая, и соленая продукция, и многое другое», — рассказала председатель объединения Ольга Булкова.

Компании Хабаровского края привезли на выставку много вкусностей

Дальневосточные рыбаки поставляют на рынок и высокотехнологичные продукты, позволяющие использовать полезные свойства морских организмов.

Карельские рыбоводы из «Кала я марьяпоят» показывали, какое разнообразие потребительской продукции можно выпускать из форели: пресервы, соленую рыбу, пельмени, фрикадельки, котлеты — и этим список не ограничивается.

Экспозиция группы компаний «Антей» привлекала внимание посетителей не только аквариумом с камчатскими крабами, но и витриной с золотистыми капсулами и колбами — крабовым жиром, уникальной разработкой российских ученых.

Группа компаний «Антей» представила новый продукт — крабовый жир

Еще одна тенденция, на которую можно обратить внимание на выставке: крупнейшие добывающие компании не ограничиваются только промыслом: осваивают выпуск продукции для конечного потребителя, реализуют проекты в сфере логистики, развивают собственный судоремонт. Есть и примеры участия в пополнении ресурсной базы промысла.

«Акцент при оформлении нашего стенда сделан на воспроизводстве лососевых, ведь это вклад в будущее рыболовства», — рассказали в группе компаний «Гидрострой».

Директор московского представительства «Гидростроя» Виталий ТИМОШЕНКО на стенде холдинга

Выставка позволяет специалистам обмениваться опытом с коллегами по цеху. «Смотрим, что меняется на рынке, в ассортименте, находим для себя что-то новое, общаемся с партнерами», — рассказал заместитель генерального директора по производству и реализации продукции «Океанрыбфлота» Владимир Михайлов.

Стенд группы компаний «Океанрыбфлот»

Конечно, на питерской выставке профессионалов интересуют и то, что может предложить рынок оборудования, техники и технологий. Предприятия аквакультуры изучают возможности закупки кормов, оснащения для своих хозяйств, добытчики и переработчики — оборудование для производства и хранения. Свои решения предлагают верфи, конструкторские бюро, компании, работающие в сфере логистики, производители орудий лова. Причем тут же есть возможность получить обратную связь.

Для отрасли все активнее предлагаются цифровые сервисы — для организации продаж и закупок рыбной продукции, подбора площадок по хранению. И это тоже тенденция, на которую обращаешь внимание на выставке.

Представленные на выставке продукты и проекты оценили глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевая выставочная площадка в Санкт-Петербурге растет и развивается, отмечают в Росрыболовстве. «Видим, что интерес к выставке огромный, причем и у рыбаков, и переработчиков, и у компаний, которые занимаются производством оборудования, — и это здорово», — рассказал глава ведомства Илья Шестаков.

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