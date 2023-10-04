Отраслевые ассоциации обсудили работу в условиях новых пошлин

Новая ставка экспортной пошлины, привязанная к курсу валюты, серьезное изменение в жизни рыбопромышленных предприятий. Возможные вопросы применения нового регулирования обсудили на заседании Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Минэкономразвития 27 сентября уже опубликовало информацию о ставке вывозных таможенных пошлин на определенные правительством категории товаров на октябрь, в том числе для рыбы и морепродуктов. Ставка составляет 7%.

Отраслевые объединения сейчас получают обратную связь от предприятий по работе в новых условиях, рассказали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online. «Мы сейчас собираем информацию», — сообщил, в частности, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Возможно, необходимо будет обратиться к властям по поводу пересмотра списка рыбных товаров, на которые распространяется гибкая пошлина, отметили в координационном совете.

Еще один аспект — механизмы определения таможенной стоимости при таможенном декларировании. Цена на один и тот же вид краба, добываемый в разных районах промысла, может разниться — в связи с разными товарными характеристиками, и эту специфику (а она есть и по другим объектам промысла) необходимо учитывать в подходах к таможенной стоимости, подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Члены Координационного совета обсудили пути организации рабочего взаимодействия с таможней для снятия возможных вопросов (опыт такого сотрудничества уже был).

При росте финансовой нагрузки на рыбную отрасль особенно важно также, чтобы государство предпринимало усилия для снятия как можно большего числа административных барьеров, обратил внимание на еще один аспект председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

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