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Правительственная подкомиссия утвердила критерии для включения предприятий рыбопереработки в перечень системообразующих организаций

Рыбопереработка получила критерии для господдержки

Правительственная подкомиссия утвердила критерии для включения предприятий рыбопереработки в перечень системообразующих организаций. Чтобы претендовать на господдержку, бизнесу необходимо иметь выручку от 7 млрд рублей и не менее 500 сотрудников.

Решение утвердить критерии, позволяющие отнести рыбоперерабатывающие предприятия к системообразующим организациям, отражено в протоколе подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций от 14 сентября 2023 г. Статус системообразующего предприятие в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков может получить, если его валовая выручка составляет не менее 7 млрд рублей, а численность персонала — 500 человек, сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В июле текущего года вопрос о корректировке критериев для включения предприятий рыбопереработки в перечень системообразующих организаций рассматривался на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Для предприятий в сфере рыболовства и рыбоводства такими критериями являются выручка в объеме 10 млрд рублей и численность сотрудников на уровне 1,5 тыс. человек.

Рыбный союз неоднократно поднимал вопрос о необходимости определить отдельные критерии для рыбоперерабатывающих предприятий. Многие переработчики в 2022 г. в связи с резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, проблемами с поставками сырья и другими вызовами оказались в крайне сложной ситуации. По словам председателя отраслевого объединения Александра Панина, под действующие критерии для системообразующих организаций не подпадали даже крупнейшие рыбоперерабатывающие компании, соответственно они не могли получить господдержку для пополнения оборотных средств.

«Хотя сфера рыбопереработки наименее закредитована, для отрасли ситуация была очень непростой, — прокомментировал Александр Панин. — Проблема была услышана в Росрыболовстве и Минсельхозе, которые поддержали предложение Рыбного союза. Совет Федерации также рекомендовал проработать вопрос о включении рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих. Теперь производители рыбной продукции, как и другие системообразующие производители продуктов питания, могут претендовать на получение господдержки».

В Рыбном союзе напомнили о данных исследования НИФИ Минфина, проведенного в 2022 г., которое выявило, что соотношение заемного и собственного капитала у рыбоперерабатывающих предприятий является одним из самых низких по сравнению с другими секторами. В рыбопереработке этот показатель составляет в среднем 0,845, тогда как в рыболовстве — 0,964, в рыбоводстве — 1,2.

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