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Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Никита Селивёрстов: Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

В сентябре в порту Владивостока завершилась научно-образовательная экспедиция «Тихоокеанский плавучий университет». Об исследованиях Fishnews рассказал аспирант Института Мирового океана ДВФУ Никита Селивёрстов, который в экспедиции возглавлял отряд морской биологии.

Рейс на НИС «Профессор Мультановский» длился 36 дней, исследования велись у побережья Камчатки в северо-западной части Тихого океана и в Охотском море. Научная составляющая экспедиции включала работы по морской биологии, морской геологии, морской экологии и биооптики. Специалисты взяли пробы на 93 станциях, первичный анализ проводился сразу в лабораториях на борту. По возвращении судна все образцы доставили в лаборатории Дальневосточного федерального университета и институтов ДВО РАН.

Как сообщил Никита Селивёрстов, научная программа отряда морской биологии включала полноценные исследования бентосных и зоопланктонных сообществ.

«С точки зрения рыболовства, состав и количество этих систем — вопросы первостепенной важности. Собственно зоопланктон и изучается как часть трофических (пищевых) цепей, потому что он является основным кормом и источником энергии для мелкой рыбы, которая, в свою очередь, становится кормом для более крупной рыбы, интересующей человека. Миграция зоопланктона влечет за собой миграцию рыбы. Если не отслеживать эти пути и не оценивать количественный и качественный состав, становится трудно понять, в каком состоянии находится ихтиофауна», — отметил руководитель отряда.

По словам собеседника Fishnews, в задачи экспедиции в числе прочего входила оценка состояния прибрежных экосистем после инцидента 2020 г., когда произошла массовая гибель гидробионтов.

«Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это нормальная ситуация для экосистем северных морей. Бентосные системы восстанавливаются, никакой угрозы вымирания нет», — подчеркнул биолог.

В то же время он обратил внимание на экологические проблемы Авачинской губы на Камчатке. «В Авачинской губе 60 сантиметров осадков — даже не нефть, а илы. Эти илы не перерабатываются в полной мере бентосными системами, как это было, допустим, 50 лет назад. То есть с того времени антропогенное воздействие возросло. И эти илы лежат непробиваемой шапкой на дне поверх песчаных грунтов. Соответственно, газообмен, обмен энергией через этот ил очень затруднен, в нем мало кто живет. Таким образом, за эти десятилетия Авачинская губа стала намного беднее бентосными организмами», — рассказал Никита Селивёрстов.

Тревогу специалистов также вызывает загрязнение микропластиком. Особенно много этого вещества оказалось в центральной части Охотского моря.

«Вероятно, это следствие конфигурации морских течений, тут уже океанологи могли бы точнее сказать. Этот микропластик поглощается планктоном, которым кормится рыба. Соответственно, пластик накапливается в тканях, мешает ей набирать вес, а значит следующее звено пищевой цепочки — хищная рыба, которая съест «нафаршированную» микропластиком, тоже не доберет вес», — обратил внимание ученый.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: владивостоккамчатка
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Интервью

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

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Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

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