У кураторов маркировки большие планы

Внедрение цифровой маркировки планируется в самых разных отраслях, заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. По словам чиновницы, Россию в части расширения системы ждет очень активный период.

Развитие маркировки в Евразийском экономическом союзе стало темой форума «Антиконтрафакт», сообщает корреспондент Fishnews.

Нынешний год стал в нашей стране знаковым в этом плане, заявила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. Список товаров, охваченных цифровой маркировкой, пополняется. В мае правительство решило ввести маркирование безалкогольных напитков, БАДов, антисептиков, широкой номенклатуры медицинских изделий.

«Продолжается эксперимент по маркировке икры», — напомнила представитель курирующего систему ведомства.

В ближайшее время планируется запустить тестирование еще по ряду категорий. В качестве таковых Екатерина Приезжева назвала технические средства реабилитации, светотехнику, оптоволокно, волоконно-оптические кабели, а также товары для детей. «И в дальнейших планах и проработке у нас эксперимент по маркировке растительных масел, косметики и бытовой химии, кормов для животных и ветеринарных препаратов», — перечислила замминистра.

В ведомстве продолжают настаивать, что система помогает сокращать долю нелегального оборота товаров, но делают акцент и на фискальной составляющей. За годы реализации проекта прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 млрд рублей, заявила Екатерина Приезжева.

Заместитель министра подчеркнула, что охват системы предполагается всячески увеличивать. «Планы у нас достаточно грандиозные, масштабные. Отрасли самые разные. И здесь вот у Российской Федерации нас ждет очень такой активный период в части расширения системы маркировки на другие товары», — сказала представитель Минпромторга.

При этом внедрение маркировки охватывает не только национальный уровень. Нормативно-правовая база ЕАЭС формируется таким образом, чтобы страны по мере своей готовности к введению маркировки в отношении того или иного товара безболезненно присоединялись к системе, заявила советник департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталья Ляхова. При этом обязательная маркировка для всех стран союза сейчас сохраняется только для меховых изделий. В отношении остальных товаров, по которым приняты решения совета ЕЭК, внедрение в разных странах идет разными темпами. Например, по обуви маркировка введена в России, Белоруссии и Казахстане.

На последнем заседании совета приняты еще три решения об унифицированных подходах к маркировке — по лекарственным препаратам, сладкой воде, мобильным телефонам и ноутбукам.

При этом, отметила Наталья Ляхова, страны высказывают опасения, что при принятии такого решения у государств может возникнуть некие обязательства по введению маркировки на своих территориях. Поэтому в последних решениях стали указываться государства-члены, которые не планируют вводить маркировку для этих товаров на своей территории (например, по лекарствам — Армения).

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин указал на широкое развитие маркирования в России, если смотреть по ЕАЭС.

Напомним, что с апреля в нашей стране стартовал эксперимент по цифровой маркировке красной и черной икры. При этом Минпромторг заявлял о намерении перейти на обязательное маркирование этой продукции с 1 апреля 2024 г. Также уже озвучивались планы по эксперименту с рыбными консервами.

Представители рыбной промышленности отмечали, что эффективность системы в борьбе за качество продукции так до сих пор и не доказана, указывали на риски роста нагрузки на производителей. Кроме того, в отрасли предостерегали от спешки в переходе на обязательность маркировки.

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