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Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассказали о проблемах и рисках цифровой маркировки икры

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций высказался по маркировке

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на совещании по цифровой маркировке икры рассказали о проблемах и рисках, которые производители связывают с нововведениями.

Минпромторг и ЦРПТ продолжают продвигать идею внедрения в рыбной отрасли цифровой маркировки. Постановление правительства о тестировании системы маркирования пока не выпущено, но почва для эксперимента готовится, сообщает корреспондент Fishnews. Совещание по этой теме с подключением регионов провели на Камчатке, участие в обсуждении принимал губернатор региона Владимир Солодов, представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных министр и ведомств, Научно-исследовательского финансового института Минфина, ЦРПТ и предприятий.

Представители бизнес-сообщества по-прежнему связывают с новшествами возможные дополнительные сложности для производителей. Таким вопросам посвятил свое выступление на совещании председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатского края Владимир Галицын. Он отметил, что озвучивает консолидированную позицию Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Изменения, которые готовятся для производителей продуктов питания, тем более в экономически непростое время, должны быть четко обоснованы, уверены в Координационном совете. Необходима тщательная и объективная оценка влияния нововведений на отрасль.

С тех пор, когда был предложен эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров, ситуация серьезно изменилась. Экономика работает в условиях санкций. «Сейчас, мягко говоря, рыбаки испытывают сложность в том, чтобы в нормальном состоянии поддержать функционирование своих предприятий, отрасли и оборудования», — рассказал руководитель объединения.

Президент и правительство уже обратили внимание на то, что в нынешних реалиях к маркировке нужен более осторожный подход: правительство наделили возможностью приостанавливать действие требования о маркировании на 2022 г., напомнил Владимир Галицын.

В этой связи вызывает удивление, зачем начинать эксперимент, который обернется дополнительными расходами для предприятий, считает он.

Владимир Галицын предложил все-таки не торопиться с экспериментом и подождать с изменениями до тех пор, пока условия работы для предприятий не станут более благоприятными и устойчивыми.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко поддержали коллегу по Координационному совету.

Максим Козлов напомнил, что всего несколько лет назад под лозунгом борьбы с браконьерством и обеспечения прозрачного движения продукции вводилась система электронной ветсертификации «Меркурий». Однако получается, что до конца эта ФГИС, в которую тоже были вложены время и деньги, свои задачи так и не выполняет. «Сегодня мы находимся на стадии нового эксперимента в виде маркировки продукции. У меня к органам государственной власти вопрос: что тогда нам делать с «Меркурием»?» — заявил руководитель АРСО.

Может быть, прежде чем вводить новые системы, надо разобраться с «Меркурием», предложили руководители отраслевых объединений.

Предполагается, что маркировка в том числе должна стать возможностью защиты рынка в условиях ослабления контроля бизнеса, однако на самом деле предприятия снижения такого пресса не ощущают, обратил внимание Сергей Рябченко.

Руководители ассоциаций обеспокоены тем, что в итоге все изменения отразятся на конечной стоимости продукции для потребителя, особенно если система затем распространится на более бюджетные категории продукции.

Опасения по поводу внедрения цифровой маркировки высказали и представители непосредственно рыбопромышленных предприятий.

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НазадМетки: браконьерстводальний востокикракамчаткаправительство
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