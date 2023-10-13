Август дал надежду рыбному экспорту Вьетнама

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) отмечает: результаты экспорта за август демонстрируют медленное восстановление поставок на международный рынок.

В августе впервые за 11 месяцев выросли продажи рыбы и морепродуктов республики за рубеж, сообщили Fishnews в пресс-службе VASEP. По данным организации, Соединенные Штаты вновь вышли на первую позицию по импорту этих товаров с результатом в 165 млн долларов (+4% к августу 2022 г.). Всего же по итогам восьми месяцев вьетнамский рыбный экспорт в США достиг 1 млрд долларов. Ассоциация ожидает, что к концу года этот важнейший рынок принесет 1,7 млрд долларов. Планируемый результат на 23% меньше, чем показатель 2022 г.

Отмечается, что августовская стоимость экспорта пангасиуса в США на 24% ниже, чем за тот же месяц прошлого года, но другие виды показали прибавку: креветка — на 11%, тунец — на 2%, прочие морские рыбы — на 12%, а краб и моллюски — на 24-56%.

Что касается других рынков, то августовский экспорт в Японию и Китай оказался выше, чем в июне и июле. Однако пока VASEP не спешит говорить о закреплении тренда на восстановление. Впрочем, ожидается, что запрет на импорт японских уловов в Китай может привести к увеличению поставок вьетнамской продукции в КНР. А также Южную Корею и некоторые другие страны.

Поставки в Республику Корея в стоимостном выражении также достигли в августе максимального уровня с начала года. Но пока показатель на 24% уступает августу 2022 г.

Несмотря на положительные результаты августа, вьетнамский рыбный экспорт по ключевым объектам — белоногой креветке, пангасиусу, тунцу, тигровой креветке, кальмару и продукции рыбопереработки — все еще ниже уровня прошлого года. В то же время достигнут прогресс в экспорте трески, минтая, краба, лобстера, сельди, скумбрии и рыбного соуса. Кроме того, выросли поставки консервированной морской рыбы, сушеной креветки, краба, разделанных пангасиуса и тунца.

По информации VASEP, за прошедшие восемь месяцев экспорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама все еще на 24,5% ниже, чем годом ранее. При этом по основным продуктам сокращение составило 14-34%.

Впрочем, поставки на рынки США и Китая показывают положительную динамику, экспорт пангасиуса и креветки в ближайшие месяца должен показать рост. По итогам года пангасиуса могут продать на 1,8-1,9 млрд долларов, а креветки –— на 3,6 млрд долларов. Общий же результат может достигнуть 9,1-9,2 млрд долларов (-16% к уровню 2022 г.).

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