Результаты крабовых аукционов станут известны на этой неделе

Протокол нового крабового аукциона должен быть опубликован не позже 20 октября. Первые 8 лотов уже прошли процедуру торгов.

Электронный аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях стартовал на площадке РАД 16 сентября. Торги должны проводиться в течение трех дней, до 18 октября включительно. По результатам победители получат доли квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews

На аукцион выставлено 27 лотов. По 3 из них, согласно информации электронной системы, торги не состоялись: один из этих лотов должен был продаваться 16 октября и два — 17 октября. Таким образом, в течение трех дней должно быть продано 24 набора долей квот. В первый день, согласно информации на сайте торгов, процедура состоялась по всем восьми лотам.

Согласно правилам аукциона, его протокол Росрыболовство должно подписать не позже следующего рабочего дня после дня проведения торгов. Затем, в течение следующего рабочего дня, протокол должен быть размещен на сайте электронной площадки. Таким образом, получается, что протокол должен быть опубликован не позднее 20 октября.

Напомним, что во время первого крабового аукциона в 2019 г. протокол опубликовали на следующий день после проведения процедур (торги также проходили в несколько дней).

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