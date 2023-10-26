Российские рыбопромышленники развивают связи на выставке в Циндао

Международная выставка рыбной индустрии проходит в Циндао. Российские компании представляют свои экспозиции в рамках объединенного стенда — старт его работе дал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства, заместитель министра сельского хозяйства КНР господин Ма Юсян и начальник управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР господин Лю Синьчжун осмотрели российский павильон на China Fisheries & Seafood Expo и пообщались с представителями крупнейших отечественных рыбопромышленных компаний. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Перспективы наращивания поставок широкого ассортимента отечественной рыбной продукции, услуг и технологий, который представили российские добывающие, перерабатывающие, логистические и судостроительные компании, вызывают большой интерес среди участников китайского рынка, отметили в ведомстве.

По данным ФАР, объем экспорта рыбной продукции в Китай за январь-сентябрь 2023 г. достиг 836 тыс. тонн (1,62 млрд долларов). Лидирующие позиции (в натуральном выражении) в структуре поставок заняли минтай (57%), сельдь (около 13%), сардины (9%), рыбная мука (6,5%) и крабы (порядка 3%).

Объем импорта рыбной продукции из Китая за январь-сентябрь 2023 г. составил 43 тыс. тонн общей стоимостью 239 млн долларов — увеличение на 20% к показателю 2022 г. Основные позиции: мороженая рыба (около 25%), кальмары и каракатицы (15%), готовая и консервированная рыбная продукция (13%).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews