Камчатской рыбе открывают новые перспективы на выставке в Циндао

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в этом году отправился на Выставку рыбной индустрии в Циндао. Глава региона обсудил возможности продвижения российской рыбопродукции на китайском рынке.

Делегация Камчатского края работает на международной рыбопромышленной выставке в Циндао. Предприятия региона традиционно участвуют в China Fisheries & SeaFood Expo.

Переговоры по перспективам экономического сотрудничества в Китае провел губернатор Камчатки Владимир Солодов. «Интенсивные переговоры касаются вопросов инвестиций в судоремонтный кластер, продвижения камчатской рыбы на зарубежных рынках. Мы видим, что китайский рынок растет, все большим спросом пользуется полезная дикая рыба и продукты из нее. Договорились о дальнейшем продвижении нашей рыбы с акцентом, сделанном на минтае, сурими — ценном продукте из минтая высокой степени переработки, а также о продвижении лосося, в том числе конечного продукта с учетом вкусовых предпочтений китайцев», — подчеркнул Владимир Солодов.

В программе главы региона — переговоры с руководством провинций КНР, а также представителями рыбопромышленных компаний и дистрибьюторов Китая и дружественных зарубежных стран, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

На выставке в Циндао рыбная отрасль России традиционно представлена национальным стендом под эгидой Росрыболовства. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

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