Максим Козлов: К маркировке нужно подходить очень взвешенно

С механизмами цифровой маркировки рыбной продукции связано огромное количество вопросов: профсообщество рассчитывает, что госорганы продолжат обсуждать эту проблематику с бизнесом, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Эксперимент по цифровой маркировке икры рассматривался 26 октября на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Обсуждение получилось очень активным, с большим количеством участников, отмечает член совета, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Цифровую маркировку активно продвигают как один из методов борьбы с браконьерской и контрафактной продукцией, однако вопросов по поводу того, что новшество принесет производителям и потребителям, остается множество, рассказал руководитель АРСО по итогам заседания.

Опасения вызывает, что маркирование затем распространится и на другие виды рыбопродукции. Речь уже идет о консервах. «Это явно будет удорожание консервной продукции, которая сегодня и так уже недешева», — обратил внимание собеседник Fishnews. По его мнению, новые обязанности могут побудить производителей просто-напросто отказаться от выпуска консервов. Потери в результате понесет рынок.

При этом уже сегодня существует множество контролирующих органов, которые борются за чистоту рынка. Возникает вопрос: насколько эффективно эти органы работают, если рыбаки должны для борьбы с браконьерством еще и платить за маркировку.

Очень много вопросов по маркировке с точки зрения специфики промысла, производства, отметил Максим Козлов. Нужно разобраться, насколько можно требовать маркировку с транспортной тары для икры, ведь речь в постановлении правительства, регламентирующем эксперимент, идет о потребительской упаковке, рассказал он.

«Вопросов в итоге много. Очень надеемся, что у нас диалог не закончен, а следующее совещание будет на площадке Минпромторга», — резюмировал президент АРСО.

Председатель ОС Герман Зверев предложил совету выступить с инициативой проведения общественной экспертизы эксперимента по маркировке икры. Очень важно реализовать эту инициативу, подчеркнул Максим Козлов.

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