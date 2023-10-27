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Общественный совет при Росрыболовстве обсудил проблематику маркировки икры

Маркировка раздора

Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал организовать межведомственное совещание по проблемным вопросам, выявленным в ходе эксперимента по маркировке икры, и провести его общественную экспертизу.

Промежуточные результаты эксперимента по маркировке икры осетровых и лососевых видов рыб обсуждались 26 октября на заседании Общественного совета при Росрыболовстве (ОС). Как сообщает корреспондент Fishnews, хотя формально эксперимент стартовал с середины апреля, к концу октября на Дальнем Востоке — в основном районе промысла лососевых — из рыбаков к нему не присоединился почти никто. Однако это не помешало Минпромторгу и Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающему в роли оператора системы «Честный знак», считать испытания успешными и готовиться к внедрению обязательной маркировки уже с 1 апреля 2024 г.

В Сахалинской области только две компании согласились протестировать оборудование для маркировки, рассказал президент региональной Ассоциации рыбопромышленных предприятий (АРСО) Максим Козлов. Он усомнился, что при таком количестве участников можно судить об эффективности эксперимента. При этом добровольцы-первопроходцы столкнулись целым с рядом проблем технического и организационного характера.

По словам главы АРСО, у бизнеса вызывает вопросы как возможность бесперебойной передачи данных из удаленных районов, так и экономическая сторона внедрения цифровой маркировки — ведь эти затраты неизбежно приведут к росту стоимости продукции. А главное, производителям икры до сих пор непонятно, каким образом введение маркировки позволит бороться с контрафактной и браконьерской продукцией, и почему для обеспечения прослеживаемости недостаточно ФГИС «Меркурий».

Схожие впечатления от участия в эксперименте остались у «Корякморепродукта» — единственной камчатской компании, которая добровольно решилась опробовать маркировку. К тому же тестирование проводилось в середине сентября, когда путина завершилась, завод практически прекратил работу и продукция уже была вывезена. Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын отметил, что до недавнего времени большинство рыбаков было уверено, что маркировка коснется только икры, расфасованной в потребительскую упаковку, в то время как производители в основном имеют дело с 25-килограммовыми куботейнерами. По его словам, именно это стало основной причиной низкого интереса рыбопромышленников к эксперименту.

«Мы думали, что куботейнеры не являются потребительской упаковкой, — объяснил логику рыбопромышленников руководитель ассоциации. — Только сейчас, узнав, что именно куботейнеры — основная цель маркировки на этом этапе, народ уже задумался». О необходимости маркировки транспортной тары никто не думал — отсюда и пассивность, подтвердил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

В связи с этим Максим Козлов предложил членам ОС поддержать направленное в Минпромторг обращение министерства по рыболовству Сахалинской области о продлении экспериментального режима маркировки икры еще на год — до 31 марта 2025 г., и организации на площадке Минпромторга расширенного совещания с участием рыбаков и представителей лососевых регионов.

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский раскритиковал претензии производителей — как обращенные к технической стороне процесса, так и связанные с ожиданием удорожания икры. «У вас стоимость продукции в разы больше, чем в молочке, — заявил депутат. — Говорить об увеличении стоимости просто неприлично с вашей стороны».

По мнению парламентария, пример других товарных категорий говорит об эффективности маркировки как механизма, защищающего интересы государства и потребителя. Перед системой «Меркурий», по словам депутата, не стоит задачи бороться с браконьерством, поскольку она учитывает только сырье, тогда как «Честный знак» позволяет контролировать реализацию товара в рознице, вплоть до каждой упаковки. Полную прослеживаемость обеспечит только совмещение этих двух систем.

Сергей Лисовский также предложил рыбакам не питать иллюзий по поводу слова «эксперимент»: это тестовый режим для отрасли, чтобы она успела подготовиться, а решение об обязательной маркировке уже принято.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил о выполнении всех целей, заложенных в эксперимент. «Были найдены все технологические решения и апробированы на тех предприятиях, которые были участниками этого эксперимента», — отчитался он о результатах работы. По его словам, в тестах участвовало 36 производителей и 14 розничных сетей. Те же, кто остался в стороне, «потеряли огромное количество времени» и, если не присоединятся, не смогут участвовать в выработке будущих правил, предупредил чиновник.

По словам Владислава Заславского, Минпромторг ведет подготовку к внедрению обязательной маркировки икры, но срок и этапы будут обсуждаться с бизнес-сообществом, и министерство готово организовать совещание с рыбаками. К диалогу предприятия пригласил и член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов. Он рассказал, что варианты маркировки можно подобрать для всех форм-факторов икорной продукции, причем их стоимость колеблется в диапазоне от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей — в зависимости от скорости и объемов производства.

Доля незаконного оборота в икорном секторе составляет 20,35%, аргументировала целесообразность обязательной маркировки руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) Инна Рыкова. При этом, правда, она сделала оговорку о неполноте данных, которыми располагают исследователи. Затраты производителей НИФИ оценил в 50 копеек за один код, а с учетом остальных расходов — в 1,67 рубля на единицу продукции, что, по словам Инны Рыковой, не окажет влияния на стоимость товара.

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов процитировал несколько высказываний Сергея Лисовского, напомнив, что когда тот был сенатором, то сам критиковал цифровую маркировку за финансовую нагрузку на бизнес и дублирование функций систем ветконтроля и фискального учета.

Коллеги Эдуарда Климова по ОС привели примеры отзывов производителей молочных продуктов, которые оценивали свои затраты в связи с маркировкой в десятки миллионов рублей. Исполнительный директор Ленинградской областной ТПП Игорь Муравьев, в целом одобрив концепцию маркировки, отметил, что важно учитывать специфику рыбной отрасли — это и сезонность, и проблемы со связью, и производство продукции на судах.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов поинтересовался, куда смотрит рыбоохрана, пограничники и прочие правоохранительные органы, если, по данным Минфина, браконьерская икра занимает 20% рынка. Он выразил недоумение по поводу того, что бороться с браконьерством вновь предлагают за деньги рыбаков, тем более путем маркировки.

Проблему с подменой видового состава в консервах из сайры до сих пор не решили ни Россельхознадзор с «Меркурием», ни Роспотребнадзор, привел пример бессилия контролеров глава АРПП. «Боюсь, что и с маркировкой икры будет также», — предостерег он и рекомендовал не спешить с введением этой системы в рыбном хозяйстве.

Кардинальное расхождение во мнениях относительно маркировки — еще один признак того, что эксперимент находится на самом начальном этапе, констатировал Максим Козлов. «Думаю, что мы продолжим эту дискуссию, возможно, подберем дополнительные аргументы», — отметил он. Минпромторг и ЦРПТ также высказались за продолжение встреч и консультаций с представителями рыбной отрасли.

По итогам дискуссии Общественный совет поддержал позицию Сахалина и предложил Минпромторгу, Минсельхозу, Россельхознадзору и Росрыболовству проанализировать альтернативные способы обеления икорного рынка. Параллельно отраслевым союзам и ассоциациям рекомендовано организовать работу по экспертной оценке финансово-экономических результатов эксперимента и подготовить предложения о целесообразности или нецелесообразности распространения маркировки на другие категории рыбной продукции.

В проект решения совета также вошли рекомендации Минпромторгу и Минсельхозу подготовить разъяснения о правомерности применения эксперимента по маркировке к транспортной упаковке. Кроме того, председатель ОС Герман Зверев предложил совету выступить с инициативой проведения общественной экспертизы эксперимента по маркировке икры.

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Анна ЛИМ, Fishnews

  • Общественный совет при Росрыболовстве обсудил проблематику маркировки икры
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ
  • Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН участвовал по видеосвязи
  • Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО также подключился к обсуждению маркировки
  • Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей ЛИСОВСКИЙ
  • Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав ЗАСЛАВСКИЙ
  • Член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр ДЕМЬЯНОВ
  • Руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) Инна РЫКОВА
  • Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ
  • Исполнительный директор Ленинградской областной ТПП Игорь МУРАВЬЕВ
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ присоединился к дискуссии из Владивостока
  • Председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман ЗВЕРЕВ
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