Добытчики минтая обсудили в Циндао возможности для развития бизнеса

Российские добытчики минтая активно участвовали в международной рыбопромышленной выставке в Циндао. В этом году поставки минтаевой продукции на китайский рынок выросли на 7%. Причем увеличивается экспорт продукции глубокой переработки, отметили в Ассоциации добытчиков минтая.

Российские компании представляли свои экспозиции в рамках объединенного национального стенда на China Fisheries & Seafood Expo. Участие в главном событии рыбной индустрии АТР принимали и члены Ассоциации добытчиков минтая — «Океанрыбфлот», Русская рыбопромышленная компания, РК им. В.И. Ленина, Озерновский РКЗ № 55, ГК «Сигма Марин Технолоджи», «Дальрыба».

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, остаются одним из главных рынков сбыта российской минтаевой продукции, — отметил президент АДМ Алексей Буглак. — За восемь месяцев 2023 года на рынок КНР поставлено 484 тыс. тонн минтаевой продукции, что на 7% больше, чем годом ранее. Основной товарной группой при поставках остается мороженый минтай, при этом растет экспорт продукции глубокой переработки первой заморозки – филе и сурими из минтая».

Производители работают над развитием новых рынков сбыта для продукции глубокой переработки, и участие в выставке важно для российских экспортеров, подчеркнул он.

В составе российской делегации под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова президент ассоциации принял участие во встречах с представителями порта Тяньцзинь и руководителем компании Seabridge Marketing, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения. Кроме того, Алексей Буглак участвовал во встречах с руководством государственной компании «Ляоюй», которая имеет свой портовый терминал, склад-холодильник, рыбоперерабатывающий комплекс, судоремонтную верфь в порту Далянь и ведет промысел криля в Арктике. Также руководитель отраслевого объединения встретился с представителями корпорации Xinfa Holdings Limited и рыбопромышленной компании Qingdao Ocean Fishery Co.

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