Россельхознадзор рассказал о ходе эксперимента по контролю «полетов» икры

С запуска эксперимента по дополнительному контролю авиаперевозок икры с Камчатки прошел год. За это время объемы перевозок продукции без документов, по данным Россельхознадзора, сократились более чем втрое.

С 1 ноября 2022 г. Россельхознадзор проконтролировал авиаперевозки более 206 тонн икры непромышленного изготовления и 28 тонн икры промышленного производства. На продукцию промышленного выпуска предоставляются декларация о соответствии, кассовый чек или товарная накладная, также такая икра должна быть упакована в тару завода-изготовителя с соответствующей маркировкой.

За год с начала эксперимента ветеринарное ведомство выявило 14 нарушений при перевозках икры весом 376,8 кг. Практически все случаи были связаны с тем, что авиапассажиры не знали об ограничениях на перевозку икры без документов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Служба продолжает отслеживать и пресекать возможные пути и способы нелегальных перевозок икры непромышленного изготовления. После введения ограничений участились попытки отправки соленой лососевый икры через аэропорт в почтовых отправлениях. Ежемесячно 300-400 кг икры обнаруживается в упакованных посылках службой авиационной безопасности при помощи специального досмотрового оборудования.

В ведомстве напомнили также, что авиаотправление икры непромышленного изготовления - без документов - службами курьерской доставки незаконно.

Эксперимент будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025 г. Особенности пилотного проекта установлены специальным федеральным законом.

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