Распробовать минтай приглашают гостей выставки «Россия»

Ассоциация добытчиков минтая при поддержке правительства Камчатского края проведет на выставке-форуме «Россия» серию мастер-классов по приготовлению блюд из минтая. Объединение занимается продвижением категорийного бренда.

9 ноября в Доме российской кухни на ВДНХ при поддержке регионального правительства пройдет День Камчатского края. В программе — мастер-классы шеф-поваров по приготовлению блюд камчатской кухни, главным ингредиентом которых станет самый массовый объект российского промысла — дальневосточный минтай.

«В рамках выставки «Россия» Ассоциация добытчиков минтая при поддержке правительства Камчатского края проведет серию мастер-классов по приготовлению блюд из минтая. Этот проект — часть большой кампании продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на внутреннем рынке. Мы рассчитываем, что жители и гости столицы, благодаря этим активностям, смогут по-новому открыть для себя минтай», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак. Он напомнил, что минтай — главный промысловый ресурс страны: его доля в национальном вылове превышает 35%. По узнаваемости среди потребителей минтай уступает первенство лишь сельди.

В этом году отраслевое объединение запустило программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на российском рынке. Ее реализация позволит за три года вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в стране.

Посетители мастер-классов в Доме российской кухни смогут попробовать авторские блюда с минтаем: камчатские щи из дикой дальневосточной рыбы с квашеной морской капустой и шкварками из нерпичьего жира, закуски из пряного маринованного минтая и папоротника орляка, тельное из минтая и лосося с камчатским картофелем, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации. Кроме того, гостей ждет мастер-класс по приготовлению традиционной рыбацкой ухи из минтая. Посуду и прочую атрибутику для мастер-классов предоставила АДМ, а рыбу — камчатские предприятия-участники ассоциации.

«Те, кто не сможет принять участие в мастер-классах, смогут попробовать блюда из минтая на фуд-кортах «России» на ВДНХ вплоть до конца выставки, до 12 апреля следующего года. Планируется, что за это время будет реализовано свыше 2000 кг самой массовой рыбы страны. Блюда из минтая будут представлены в меню Камчатки и Приморья», — рассказал Алексей Буглак.

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