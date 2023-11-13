Какие планы по икре

Минпромторг уже представил проект постановления о правилах цифровой маркировки осетровой и лососевой икры. Собрали информацию, какие сроки предполагаются по тем или иным процедурам.

Напомним, что Минпромторг готовится к переходу на обязательную цифровую маркировку икры. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Так, предполагается:

— С 1 апреля 2024 г. участники оборота вправе наносить средства идентификации на икру и представлять в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

— с 1 мая 2024 г. участники оборота лососевой и осетровой икры будут наносить средства идентификации и представлять в систему мониторинга сведения о нанесении и вводе в оборот.

— с 1 апреля 2025 г. те, кто осуществляет вывод икры из оборота, должны также направлять соответствующие сведения. С этой же даты должны сообщать об обороте участники оборота.

— до 31 мая 2024 г. допускается выпуск таможней для внутреннего потребления или реимпорт икры, приобретенной до 1 мая 2024 г.

До конца марта 2024 г. официально проводится эксперимент по маркировке икры. В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обращали внимание, что Дальневосточный регион не прошел тестирование в полном объеме в лососевую путину этого года, и предложили продлить эксперимент на лососевый сезон 2024 г.

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