Рыбаки Японии пока остаются без китайского рынка

Экспорт продукции японского рыболовства в Китай в сентябре сократился на 90,8% к аналогичному уровню прошлого года и составил всего 800 млн иен (около 5,3 млн долларов).

Данные приводит Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, сообщает корреспондент Fishnews.

Причина снижения поставок — введенный Китаем в конце августа полный запрет на импорт японских рыбы и морепродуктов. Такая мера стала реакцией на слив загрязненной радиоактивным тритием воды с АЭС «Фукусима-1».

По информации портала Nippon, особенно сильно эмбарго сказалось на экспорте гребешка. Однако в сентябре в Китай продолжили отправлять некоторые продукты японского рыболовства — жемчуг, кораллы и декоративного карпа нисикигои.

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