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Любительская рыбалка на Камчатке

Объединение в сфере любительской рыбалки хотят создать на Камчатке

Новую общественную организацию готовятся создать в Камчатском крае для решения вопросов любительского рыболовства. Объединение должно помочь в выработке консолидированных позиций рыболовов, организаторов рыбалки, турфирм, отметили власти региона.

Круглый стол по вопросам организации любительской рыбалки состоится в дни проведения на Камчатке Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

В совещании примут участие организаторы любительского рыболовства, представители сообщества рыбаков-любителей, исполнительных органов края, территориальных управлений федеральных ведомств, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Мы ощущали достаточно длительное время дефицит организационной составляющей в вопросе консолидации интересов всех рыбаков, занимающихся любительским видом рыболовства. Это и физические лица, и организаторы рыбалки, и туристические предприятия, которые в этой сфере активно развиваются. Отсутствие консолидированной позиции со стороны этих предприятий создает некий вакуум, препятствующий выработке общих решений между всеми заинтересованными сторонами», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По его словам, сейчас проводится работа по созданию общественной организации, которая объединит эти интересы. Проект организации будет представлен на круглом столе.

Участники совещания обсудят задачи для новой организации. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с изменением нормативно-правовой базы в области любительского рыболовства и перезакреплением рыболовных участков.

По приглашению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на круглом столе выступит экс-глава Мурманской области, президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. Она представит опыт своей некоммерческой организации, поддерживающей проекты по сохранению популяций лососевых видов рыб.

Средний вылов лососей в Камчатском крае в режиме любительского рыболовства составляет около 700 тонн в год, отметили в пресс-службе.

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