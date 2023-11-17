Китай остается важным рынком для вьетнамской креветки

За девять месяцев с начала года экспорт вьетнамской креветки в Китай составил 454 млн долларов (-6% к прошлогоднему уровню). Однако показатель за третий квартал показал значительный рост.

Несмотря на падение показателей в первом (-31%) и втором (-8%) кварталах, в третьем поставки выросли на 15% и составили 173 млн долларов, приводит данные Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Позитивная динамика наблюдалась в июне-августе, ее связывают со стабилизацией рынка после пандемии коронавируса, а также со снижением поставок креветки из Эквадора.

При этом, по информации VASEP, уже в сентябре экспорт вьетнамской креветки упал на 13%: спрос сократился из-за долгих праздничных выходных в КНР. Кроме этого, на складах Китая скопились излишки креветки после интенсивного импорта из Эквадора в первом полугодии. Другая возможная причина — снижение потребительского спроса на морепродукты, вызванное началом слива загрязненной воды с «Фукусимы-1».

В видовой структуре поставок доля белоногой креветки составляет 53,2%, а черной тигровой — 22,7%. В третьем квартале их экспорт из Вьетнама в Китай вырос — на 14% по белоногой и на 22% по черной тигровой креветке, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что экспорт сушеной креветки увеличился на 661%.

В третьем квартале цена замороженной белоногой креветки находилась в диапазоне 4,9-7,9 доллара за килограмм, а черной тигровой креветки — 8,2-13,8 доллара за килограмм.

Несмотря на высокую конкуренцию и сравнительно низкие закупочные цены, Китай остается важным рынком для вьетнамской креветки, подчеркнули в VASEP. Особенно сильно его значимость выросла после введения запрета на импорт рыбопродукции из Японии.

По данным китайской таможни, общий объем поставок креветки в страну за первые восемь месяцев составил почти 675,6 тыс. тонн общей стоимостью 3,74 млрд долларов. Это на 29% выше уровня 2022 г. по объемам и на 10% — по стоимости. Эксперты предполагают, что по итогам года общий объем поставок достигнет 1 млн тонн.

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