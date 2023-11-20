Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края переизбрала президента

Свою работу на посту президента Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края продолжит Сергей Рябченко. Среди тем, которыми предстоит заниматься в предстоящий период, — распределение участков для промысла, цифровая маркировка рыбопродукции, вопросы квот под инвестиции, отметил руководитель объединения.

Общее собрание Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края переизбрало президентом объединения Сергея Рябченко, сообщает корреспондент Fishnews. АПРОХК Сергей Рябченко возглавляет с 2018 г.

Сейчас наблюдается тенденция на укрупнение бизнеса в рыбной отрасли, но очень важно сохранять и малые и средние предприятия, подчеркнул Сергей Рябченко. Среди ключевых задач на перспективу президент АПРОХК также выделил работу по перезакреплению рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб (в том числе лососей), по второму этапу квот под инвестиции. Новые вопросы перед предприятиями ставит цифровая маркировка рыбной продукции.

Позиции отрасли очень важно отстаивать совместно с региональными властями, коллегами из других рыбохозяйственных объединений, отметил руководитель АПРОХК. С этой целью он работает в составе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Компетентное мнение Сергея Рябченко помогает в работе Общественного совета при комитете рыбного хозяйства края, отметила председатель ОС Ольга Булкова.

На общем собрании также был переизбран совет Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

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