Руководитель Росрыболовства дал поручения в сфере любительской рыбалки

Глава Росрыболовства Илья Шестаков при обсуждении итогов лососевой путины поручил проанализировать статистику любительского рыболовства. В результате должны быть приняты решения, которые помогут исключить промышленный лов под видом любительской рыбалки.

Проблему подмены видов рыболовства подняли на Дальневосточном научно-промысловом совете при подведении итогов лососевой путины, сообщает корреспондент Fishnews. Председатель ДВНПС, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачу изучить ситуацию в сфере любительской рыбалки: проанализировать количество выданных путевок для любительской рыбалки, объемы вылова и выявить предпосылки для возможных злоупотреблений. Эта работа актуальна в том числе и в свете того, что сейчас вырабатываются принципы переоформления рыболовных участков для организации любительского лова.

На заседании рабочей группы ДВНПС приводился случай, когда на некоторых участках для добычи выделяется, например, 25 тонн, а получают эти объемы всего два пользователя — то есть речь идет явно не об организации вылова гражданами, а о промышленном рыболовстве, рассказал замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

В связи с этим было предложено поручить проработать вопрос в разных регионах, в том числе и по нормам вылова, чтобы исключить нарушения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews