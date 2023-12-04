О динамике производства и поставок икры рассказали в Росрыболовстве

Российские предприятия за январь-сентябрь 2023 г. более чем вдвое увеличили производство лососевой икры. Экспорт этой продукции снизился.

По оперативным данным Росстата, объем производства лососевой икры за три квартала 2023 г. составил 21,1 тыс. тонн. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В ведомстве напомнили, что лососевая путина нынешнего года стала второй по вылову за всю историю наблюдений: поймано около 609 тыс. тонн.

Экспорт лососевой икры снизился: в январе-октябре за границу поставлено 125,2 тонны — на 46% ниже уровня 2022 г. Импорт составил 30,3 тонны (-74% к уровню 2022 г.).

Россельхознадзор также фиксирует увеличение производства натуральной икры на фоне сокращения изготовления имитированной.

В Росрыболовстве также обратили внимание на прибавку в выпуске осетровой икры.

Объем ее производства за три квартала 2023 г. составил 36,2 тонны — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт в январе-октябре 2023 г. снизился на 14% — до 2,4 тонны. Импорт сократился на 42% — до 9,7 тонны.

За три квартала объем производства осетровых рыб на отечественных рыборазводных заводах достиг 5,2 тыс. тонн — на 11% выше уровня прошлого года. На рынке легально может продаваться только икра, которая добывается из осетровых, выращенных в заводских условиях.

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