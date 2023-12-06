Поморье видит большие перспективы по выращиванию форели

В водоемах Астраханской области можно суммарно выращивать около 15 тыс. тонн радужной форели, считают эксперты. К таким выводам они пришли после многолетних исследований водоемов региона.

Результаты работ представили на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области. В мероприятии участвовал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, с 2017 г. из бюджета Поморья выделяют средства на исследование водоемов, чтобы выявить перспективные с точки зрения рыбоводства акватории. Подходящие участки предлагаются предпринимателям. Отмечено, что это значительно снижает риски бизнеса.

Заместитель руководителя Северного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Игорь Студенов рассказал, что изыскания проведены во всех районах и округах области. По мнению ученых, наиболее перспективны для развития товарной аквакультуры Приморский район, Плесецкий, Няндомский и Холмогорский округа.

В водоемах этих муниципалитетов можно суммарно организовать выращивание более 11 тыс. тонн радужной форели. При этом ресурс всей области эксперты оценили в 15 тыс. тонн.

Рыбоводы региона могут получить поддержку в виде субсидий на корма и мальков. Эти и другие меры позволили нарастить производство продукции аквакультуры в области за три года со 150 до 300 тонн, обратили внимание в пресс-службе.

Первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев поручил региональному министерству АПК и торговли совместно с агентством регионального развития разработать базовую финансовую модель для каждого предлагаемого бизнесу участка. Предполагается, что это даст дополнительный стимул для развития аквакультуры в области.

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