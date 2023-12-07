Строительство комплекса по рыбопереработке в Корсакове стартует в 2024 году

Во время прямой линии с жителями региона глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах по модернизации Корсаковского порта. Уже в следующем году инвестор — ГК «Гидрострой» — приступит к постройке на побережье нового рыбоперерабатывающего комплекса, сообщил губернатор.

Реализация проекта по развитию Корсаковского порта продолжается, рассказал губернатор Валерий Лимаренко во время прямой линии. Уже выполнено проектирование, совместно с федеральными структурами начинается модернизация портовой инфраструктуры, отметил глава региона.

Важнейшая задача — организовать в Корсакове центр по хранению и переработке рыбы, подчеркнул губернатор. Это необходимая работа для развития дальневосточных прибрежных территорий. Группа компаний «Гидрострой» уже в следующем году приступит к строительству в порту крупного комплекса по выпуску рыбной продукции. При этом и мощности холдинга в селе Озерское Корсаковского района предполагается сохранить, заявил губернатор.

На территории порта планируется строительство рыбоперерабатывающего комплекса, способного принимать до 500 тонн сырья в сутки, и холодильника с возможностью единовременного хранения 5 тыс. тонн продукции. Проект позволит создать 250 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций оценивается в 6,5 млрд рублей.

Проект по модернизации порта Корсаков вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в августе

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews