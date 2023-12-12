Проекту по развитию порта Архангельск попросили добавить статуса

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился к президенту с просьбой включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Северного морского пути до 2035 г.

Архангельск мог стать важной точкой для развития Севморпути, заявил губернатор Александр Цыбульский на совещании, которое Владимир Путин проводил по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

По развитию архангельского транспортного узла разработан специальный проект, сообщил глава региона. Он напомнил о том, что в сентябре федеральное правительство утвердило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 г.

«Он в том числе предполагает строительство нового глубоководного района архангельского порта. Мы активно обсуждаем этот вопрос с госкорпорацией «Росатом», которую, конечно, видим здесь в качестве стратегического партнера, и предварительную заинтересованность руководство компании высказывает», — обратил внимание губернатор.

Он попросил президента поручить правительству РФ, властям Поморья и Росатому проработать вопрос развития Архангельского транспортного узла, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению Александра Цыбульского, необходимо включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Северного морского пути до 2035 г. как стратегический документ более высокого уровня.

Напомним, что план развития Севморпути правительство утвердило в августе 2022 г. Он предусматривает раскрытие потенциала основных пунктов по СМП.

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