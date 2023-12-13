Россия и Япония обменялись рыбными лимитами на 2024 год

Москва и Токио договорились о квотах на вылов в исключительных экономзонах друг друга на 2024 г. По данным японского отраслевого ведомства, по сравнению с прошлым обменом каждая сторона сократила общий предоставляемый объем на 6 тыс. тонн — до 44 тыс. тонн.

Цифры привело Агентство по рыболовству Японии, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что на сессии российско-японской смешанной комиссии по рыболовству, проходившей по видеосвязи с 27 ноября по 6 декабря, стороны обсудили условия добычи, а также сокращение квот с учетом вопросов управления промыслом и ситуации в конкретных местах лова.

Российские рыбаки смогут освоить в исключительной экономической зоне Страны восходящего солнца 32 тыс. тонн скумбрии (-8 тыс. тонн к уровню 2023 г.), 10 тыс. тонн сардины-иваси (+2 тыс. тонн) и 2 тыс. тонн лемонемы (без изменений). Промысел будет разрешен 79 судам (сокращение на 10 единиц флота).

В свою очередь японские рыбаки смогут добыть в российских водах в общей сложности 44 тыс. тонн гидробионтов. Главные объемы — 25 824 тонны сайры, 5 619 тонн кальмара и 3 200 тонн тихоокеанской трески. Промысел смогут вести 585 судов — столько же, сколько и в прошлом году.

Кроме этого, за отдельную плату в 26,94 млн иен (около 185 тыс. долларов) 22 японских судна смогут выловить 694,66 тонны трески.

Напомним, год назад стороны тоже значительно сократили предоставляемые друг другу лимиты по сравнению с объемами на 2022 г.

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