Новости
Возможные социально-экономические обязательства добытчиков лосося при перезакреплении участков обсудили на конференции Fishnews Online

Для пользователей лососевых участков предлагают учитывать работу по «Доступной рыбе»

Если среди возможных социально-экономических обязательств добытчиков лосося будет участие в программах по повышению доступности рыбопродукции для населения, учитывать нужно обеспечение сограждан разными видами рыбы, не только красной. Такое мнение на конференции Fishnews высказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Новый закон предусматривает, что предприятия, желающие заключить новые договоры на участки для промысла анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи), должны заключить соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Примерный перечень обязательств, которые смогут предусматриваться таким соглашением, определит федеральное правительство, а регионы уже смогут выбирать подходящие варианты из предложенного общего списка.

Возможные обязательства обсуждают и в Сахалинской области, сообщил руководитель региональной ассоциации Максим Козлов на конференции Fishnews Online. В том числе предлагается учитывать участие предприятий в обеспечении населения продукцией по социальным ценам. В области уже несколько лет действует специальная программа «Доступная рыба», и островные добытчики откликаются на призыв властей по ней работать.

При этом если такое обязательство будет предусмотрено, учитывать надо поставки не только анадромных, но и других видов рыб: по программе на рынок идут минтай, камбала, сельдь, навага и другие объекты, уверен президент АРСО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лососьминтайнавагаправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо»

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Год непростой, но с задачами мы справляемся

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Обеспечиваем рыбой Россию и ищем новые возможности для экспорта

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Александр МИХАЙЛОВ

Переход на электронный рыболовный журнал — это ключевое событие

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Отрасль меняется

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.

Росрыбхозу — 35 лет!

Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

В приоритетах — развитие рынка

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.