Для пользователей лососевых участков предлагают учитывать работу по «Доступной рыбе»

Если среди возможных социально-экономических обязательств добытчиков лосося будет участие в программах по повышению доступности рыбопродукции для населения, учитывать нужно обеспечение сограждан разными видами рыбы, не только красной. Такое мнение на конференции Fishnews высказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Новый закон предусматривает, что предприятия, желающие заключить новые договоры на участки для промысла анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи), должны заключить соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Примерный перечень обязательств, которые смогут предусматриваться таким соглашением, определит федеральное правительство, а регионы уже смогут выбирать подходящие варианты из предложенного общего списка.

Возможные обязательства обсуждают и в Сахалинской области, сообщил руководитель региональной ассоциации Максим Козлов на конференции Fishnews Online. В том числе предлагается учитывать участие предприятий в обеспечении населения продукцией по социальным ценам. В области уже несколько лет действует специальная программа «Доступная рыба», и островные добытчики откликаются на призыв властей по ней работать.

При этом если такое обязательство будет предусмотрено, учитывать надо поставки не только анадромных, но и других видов рыб: по программе на рынок идут минтай, камбала, сельдь, навага и другие объекты, уверен президент АРСО.

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