На Камчатке суд рассмотрит «икорное» дело

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нелегальном обороте немаркированной рыбопродукции на сумму свыше 3 млн рублей. По версии следствия, директор предприятия распорядился изготовить икру из лосося без документов.

Директор рыбообрабатывающего предприятия Усть-Большерецкого района обвиняется в незаконном производстве и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере (пункт «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ).

По версии следствия, в августе мужчина, преследуя корыстную цель, приобрел у неустановленных лиц 17 тонн сырца лосося без товаросопроводительных документов, из которого по указанию фигуранта на заводе изготовили 675 кг соленой икры.

«Для легализации продукции он разместил на таре этикетки, содержащие сведения об аналогичных товарах, прошедших процедуру ветеринарного контроля», — сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей.

Отмечено, что вину фигурант не признал. Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд.

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