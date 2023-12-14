В ноябре в Приморье активизировалась трепанговая «посевная»

В Приморском крае в течение ноября марифермерские хозяйства высадили на участки свыше 3,6 млн экземпляров молоди трепанга. Это почти столько же, сколько выпущено за 10 предыдущих месяцев с начала года.

Напомним, что в январе-октябре в Приморье высадили более 3,8 млн молоди трепанга. Таким образом к настоящему времени в регионе высажено 7,47 млн особей, сообщили Fishnews в Приморском теруправлении (ПТУ) Росрыболовства.

Дальневосточный трепанг относится к особо ценным видам водных биоресурсов и не разрешен к промышленной добыче в Приморском крае из-за истощения природных запасов. Из Приморья на рынок, как внутренний, так и внешний, поступает только продукция, выращенная предприятиями аквакультуры.

По данным Росрыболовства, по итогам 9 месяцев 2023 г. ДФО находится на втором месте в стране по объемам выращивания объектов товарной аквакультуры. За этот период в федеральном округе вырастили 66,5 тыс. тонн — по сравнению с 2022 г. прирост составил 3,4%. Практически вся дальневосточная продукция произведена в Приморском крае — 64,2 тыс. тонн, отметили в теруправлении.

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