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Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

В октябре компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых тралов и режимов их работы для капитанов и тралмастеров ведущих российских рыбодобывающих предприятий. Помог в этом единственный в стране гидролоток.

Поближе познакомиться с тонкостями эксплуатации тралов в Калининград приехали рыбаки как с Северного бассейна, так и с Дальнего Востока. Компании «Тралфлот», «Сигма Марин Технолоджи», «Акрос», «Мурманский траловый флот», «Южно-Курильский рыбокомбинат», «ФОР», «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина», «Ролиз», «Магадантралфлот» и другие командировали более 30 специалистов-практиков — капитанов, тралмастеров, начальников службы добычи.

Для многих из них это уже не первый визит на площадку «Фишеринг Сервис». Серия разноглубинных пелагических тралов «Атлантика» пользуется заслуженной популярностью и часто является стандартом по умолчанию при промысле самых массовых видов рыб Дальневосточного бассейна: минтая, сельди, скумбрии, сардины-иваси.

Семинары компании «Фишеринг Сервис» дают возможность напрямую пообщаться с конструкторами тралов

«Более половины российского крупнотоннажного флота ловит калининградскими тралами», — с гордостью отметил директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров, кивнув в сторону баннера с фотографиями судов, растянутого над гидролотком. В их числе знаменитый МРКТ «Петр I», который несколько лет назад показал рекордный вылов — более 87 тыс. тонн водных биоресурсов.

В ходе испытания орудий лова и демонстрации режимов их работы заместитель директора «Фишеринг Сервис» Дмитрий Фёдоров комментировал характеристики того трала, который в этот момент находился в гидролотке, и особенности его поведения под влиянием различных факторов. Свои слова он тут же иллюстрировал, меняя скорость потока и другие настройки.

Конструкция гидролотка позволяла рыбакам наблюдать за подводной частью трала и происходящими с ней изменениями не только сбоку, но даже снизу — через специальные «окошки» на дне сооружения. Заметив что-то интересное, зрители тут же задавали вопросы, спорили, просили смоделировать ту или иную ситуацию, выдвигали гипотезы и немедленно проверяли их на практике.

Такое наблюдение, по словам участников встречи, дает гораздо больше, чем самая точная картинка на экране эхолота. «Представить, как ведет себя трал под водой, можно. Но здесь ты видишь это своими глазами, и сразу становится понятно, как оно работает, — поделился впечатлениями капитан БМРТ «Васильевский остров» Иван Гуляков. — Например, можно наблюдать, что происходит с тралом при разной длине веревок: если удлинение одно — трал ведет себя определенным образом, удлинение другое — его поведение меняется. А это сказывается на уловах: одна веревочка будет короче другой — и все, не пошло. Чтобы добиться оптимальной геометрии трала, нужно немножко поиграть с этими размерами. И в гидролотке мы сразу видим, что вот так получается более красиво».

Испытания в гидролотке позволяют увидеть, как ведет себя трал под водой, гораздо нагляднее, чем в компьютерной модели или по картинке на экране эхолота

Теоретические знания в комплекте с интуицией — это хорошо, но подкрепить их на практике, пусть даже с неполноразмерной моделью, для тралмастера намного полезнее. «На деле мы можем только предполагать или догадываться, что произойдет, если мы где-то что-то отпустим или, наоборот, подтянем. А здесь наглядно представлено, как вслед за твоими действиями меняется конфигурация трала», — рассказал Fishnews замначальника отдела добычи РК им. В.И. Ленина Александр Федин.

Тренажеры или 3D-модели, по словам рыбаков, даже близко не дают настолько реалистичного эффекта, какой обеспечивают испытания в гидролотке. «У компьютера спросить ничего не получится. Да и промысел — это не компьютерная игра, — подчеркнул гендиректор «Сигмы» Владимир Рекасов. — Дырки в трале надо чинить тралмастерам. А от чего эти дырки возникают? От того, как трал настроишь, причем собственными руками».

Но даже при идеальной настройке починка тралов — неизбежная часть рыбацкой рутины. Поэтому программа двухдневного семинара включала посещение производственных цехов «Фишеринг Сервис», расположенных в прибрежном городке Пионерском неподалеку от областного центра. На фабрике у моряков была возможность напрямую пообщаться с людьми, которые своими руками изготавливают тралы, в деталях рассмотреть, как соединяются между собой их отдельные элементы, а то и подглядеть пару полезных приемов.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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