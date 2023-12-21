Японский гребешок поедет в США через Мексику

Японская организация внешней торговли (JETRO) в следующем году собирается запустить пилотный проект по переработке гребешка в Мексике. Планируется, что оттуда моллюск будет поставляться в Соединенные Штаты.

Таким образом организация стремится перенаправить поставки продукции японских рыбаков с китайского на американский рынок после введенного Пекином запрета, пишет газета The Japan Times.

По информации издания, японский гребешок начнут перерабатывать уже в феврале в городе Энсенада (он находится в мексиканском штате Нижняя Калифорния). Замороженных на Хоккайдо моллюсков повезут в Мексику, где с них удалят раковины и проверят продукт на свежесть и безопасность, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в марте 2024 г. JETRO планирует провести переговоры с американскими бизнесменами в Лос-Анджелесе. Там стороны обсудят достоинства японского гребешка, переработанного в Мексике.

Проект будет финансироваться правительством Страны восходящего солнца как часть программы по сокращению ущерба, нанесенного репутации японских морепродуктов из-за слива загрязненной воды с «Фукусима-1».

The Japan Times отмечает, что в 2022 г. общая стоимость экспорта гребешка из Японии составила 91,1 млрд иен (около 636,6 млн долларов). При этом около 50% моллюска поставлялось в Китай, откуда после переработки часть деликатеса отправлялась в США.

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