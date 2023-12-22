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Власти Магаданской области предлагают снизить нагрузку на предприятия, участвующие в лососевой путине

Магаданская область предлагает сделать платеж за участки дифференцированным

Власти Магаданской области считают необходимым разбить на этапы внесение платы за перезаключение договора пользования рыболовными участками. Также в регионе предлагают использовать понижающий коэффициент для малого и среднего бизнеса.

Изменения федерального закона о рыболовстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 г., предусматривают возможность перезаключения договора пользования рыболовным участком на новый срок без торгов - конкурсов и аукционов. При этом за такое перезаключение будет взиматься плата, размер которой должно установить федеральное правительство. На портале regulation.gov.ru был размещен проект постановления о правилах определения размера и взимания платы за заключение договора.

Власти Магаданской области предлагают снизить нагрузку на предприятия, участвующие в лососевой путине. «Подавляющее большинство пользователей рыболовных участков в регионе относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Среднегодовой вылов при осуществлении промышленного рыболовства за последние десять лет составляет около 150 тонн, а при организации любительского рыболовства всего 11 тонн. Единовременное взимание платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком ляжет непосильным бременем на пользователей и в конечном итоге отразится на стоимости рыбопродукции и предоставляемых услуг», — заявил Fishnews руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Губернатор Сергей Носов предложил сроки внесения платы за право заключения нового договора пользования рыболовным участком разбить на этапы. При заключении нового договора уплачивать в федеральный бюджет 25% исчисленной суммы (произведение среднегодового улова за шесть лет, ставки сбора за пользование водными биоресурсами и срока, на который заключается договор).

Остальную сумму (75% от исчисленной) предлагается вносить равными долями в период действия договора пользования в созданные в регионе фонды социального партнерства. «Расходование средств фондов должно идти на социально-экономическое развитие преимущественно сельских территорий соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом считаем необходимым предусмотреть отмену ежегодных отчислений, если объемы вылова анадромных рыб на участок не выделяются», — подчеркнул Андрей Таболин.

При этом в области напомнили о поручении президента по разработке мер поддержи прибрежного рыбопромышленного комплекса Магаданской области. В рамках такого стимулирования необходимо предусмотреть использование понижающего коэффициента 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства региона при расчете платы за участок, считают областные власти.

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