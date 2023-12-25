Камчатка направит свои предложения по перезакреплению рыболовных участков

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил подготовить предложения по доработке проекта постановления, регулирующего вопросы перезакрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями.

Задачи по участию региона в подготовке подзаконной базы по рыболовным участкам губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил на оперативном совещании 23 декабря.

Работа над подзаконными актами в сфере перезакрепления РЛУ на новый срок за добросовестными пользователями сейчас идет на площадке федерального правительства.

«Опубликован соответствующий проект постановления правительства. Нам необходимо активно включиться в его доработку», — заявил Владимир Солодов.

Он поручил министерству рыбного хозяйства региона совместно с отраслевым сообществом подготовить и внести в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия замечания по проекту, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор рассказал, что планирует направить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями, призванными учесть интересы Камчатского края и других прибрежных регионов при итоговом регулировании продления права пользования рыболовными участками.

Это очень важное направление работы, которое позволит обеспечить преемственность в развитии отрасли и сохранить прибрежные поселки, подчеркнул глава региона. Напомним, что вступающие в силу с 1 сентября 2024 г. изменения федерального закона о рыболовстве предусматривают возможность заключение договора пользования рыболовным участком на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата — ее размер должно установить федеральное правительство. Речь идет об участках как для промышленного лова, так и для организации любительской рыбалки.

В декабре Минсельхоз РФ разместил на портале regulation.gov.ru проект постановления о правилах определения размера и взимания платы за заключение договора.

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