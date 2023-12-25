Владимир Бузанов: «Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

В этом году через причалы Владивостокского морского рыбного порта прошло более 65 тыс. тонн лосося с Камчатки, Сахалина и других регионов Дальнего Востока, рассказал коммерческий директор компании Владимир Бузанов.

В августе владивостокские портовики установили абсолютный рекорд по грузообороту, приняв свыше 43 тыс. тонн рыбопродукции и 1000 тонн грузов снабжения. Это на 4% больше предыдущего рекорда, поставленного в августе 2018 года. Из порта было отправлено 800 рефконтейнеров: 400 по железной дороге в крупнейшие товарораспределительные центры России, еще 400 — на экспорт морским линейным транспортом, рассказал Владимир Бузанов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«И хочу обратить внимание: эти 43 тыс. тонн мы перегрузили не за полный месяц, а за 19 дней! — подчеркнул коммерческий директор. — Остальные дни августа пришлись на непогоду, трюмы судов были закрыты, чтобы не намочить тару и не разморозить продукцию. Кроме того, принимая лосось — он составил около 80% переваливаемой рыбопродукции, — мы не отказывались и от белой рыбы, и от кальмара, ведь остальные путины никто не отменял».

В период «красной» путины портовики мобилизовались: в грузообработке участвовали силы всех терминалов, были привлечены бригады контейнерного терминала и погрузо-разгрузочного участка. Рыбопродукция выдавалась на крытых рампах и навесах, велась ежедневная отгрузка в рефконтейнеры, автотранспорт и железнодорожные вагоны.

Под выгрузку рыбы задействовали все причалы порта, в том числе глубоководные, куда могут заходить суда с осадкой до 10 метров. «Отмечу также быстрый рабочий цикл современного крана — 4 минуты. В результате объем грузообработки достигал 2500 тонн мороженой продукции в сутки, скорость выгрузки — 105 тонн в час. Поэтому нашему коллективу есть чем гордиться», — обратил внимание Владимир Бузанов.

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