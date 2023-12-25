Успешная лососевая путина в этом году прибавила работы не только рыбакам, но и портовикам: красную рыбу активно отправляли по России и на экспорт. О том, как справился с наплывом лосося Владивостокский морской рыбный порт и как компания организует бесперебойную доставку уловов из моря к потребителю, Fishnews рассказал коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир Бузанов.

— Нынешняя лососевая путина на Дальнем Востоке выдалась очень богатой: освоено свыше 600 тыс. тонн — это превышает результаты нескольких последних лет. Владимир Владимирович, яправильно понимаю, что Владморрыбпорт стал одним из главных хабов перевалки лосося на запад России и за рубеж?

— Да, в этом году через причалы Владморрыбпорта прошло более 65 тыс. тонн красной рыбы с Камчатки, Сахалина и других регионов Дальнего Востока. Треть этого объема пока лежит на холодильниках, основное отправилось на российский рынок, еще часть — на экспорт.

— Эта путина для вас отличалась от предыдущих?

— В августе портовики установили абсолютный рекорд по грузообороту, приняв свыше 43 тыс. тонн рыбопродукции и 1000 тонн грузов снабжения. Это на 4% больше предыдущего рекорда, поставленного в августе 2018 года. Из порта было отправлено 800 рефконтейнеров: 400 по железной дороге в крупнейшие товарораспределительные центры России, еще 400 — на экспорт морским линейным транспортом.

И хочу обратить внимание: эти 43 тыс. тонн мы перегрузили не за полный месяц, а за 19 дней! Остальные дни августа пришлись на непогоду, трюмы судов были закрыты, чтобы не намочить тару и не разморозить продукцию. Кроме того, принимая лосось — он составил около 80% переваливаемой рыбопродукции, — мы не отказывались и от белой рыбы, и от кальмара, ведь остальные путины никто не отменял.

В период «красной» путины мы мобилизовались: в грузообработке участвовали силы всех терминалов порта, были привлечены бригады контейнерного терминала и погрузо-разгрузочного участка. Рыбопродукция выдавалась на крытых рампах и навесах, велась ежедневная отгрузка в рефконтейнеры, автотранспорт и железнодорожные вагоны.

Под выгрузку рыбы задействовали все причалы порта, в том числе глубоководные, куда могут заходить суда с осадкой до 10 метров. Отмечу также быстрый рабочий цикл современного крана — 4 минуты. В результате объем грузообработки достигал 2500 тонн мороженой продукции в сутки, скорость выгрузки — 105 тонн в час. Поэтому нашему коллективу есть чем гордиться.

Так как Владморрыбпорт входит в группу компаний «ТИГР», конечно, помогли инвестиционные проекты, реализованные с помощью наших акционеров. В частности, постройка нового холодильника на 7200 тонн, который мы запустили в прошлом году. А также ставка на специализированные рефконтейнеры: на 47-м причале построили рефрижераторный контейнерный терминал емкостью 650 сорокафутовых контейнеров. Он позволяет разместить еще почти 20 тыс. тонн груза и без повторной перевалки сразу отправлять его как поездами по России, так и нашими контейнерными судоходными линиями на экспорт — в Циндао, Шанхай, Далянь, Пусан…

Кстати, если говорить о показателях за 10 месяцев, то по железной дороге за этот период из порта отправлено 124 тыс. тонн рыбопродукции в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург, в том числе 103 тыс. тонн в рефрижераторных контейнерах (3821 кнт). Еще 123 тыс. тонн рыбы ушло в рефконтейнерах на экспорт линейным сервисом (4879 кнт).

Мощности компании позволяют обрабатывать более 600 тыс. тонн рыбы в год и обеспечивать временное хранение около 45 тыс. тонн рыбных грузов в собственных холодильных комплексах. Порт уже несколько лет удерживает лидерство в перевалке рыбопродукции. Активная лососевая путина нынешнего года в очередной раз продемонстрировала востребованность Владморрыбпорта у промысловых и рыбоперерабатывающих предприятий.

— Компания с 2022 года работает над созданием мультимодальной цепочки доставки рыбных грузов. Каких результатов уже удалось достичь?

— Да, учитывая потребности бизнеса, Владморрыбпорт взял вектор развития на расширение мультимодальных сервисов для рыбаков. Сегодня новой и актуальной услугой является сквозной сервис для доставки рыбопродукции напрямую из зон вылова до конечного получателя. Комплекс включает подсыл порожних контейнеров Владморрыбпорта в порт погрузки, морскую перевозку, хранение контейнеров на нашем терминале и дальнейшую отправку по железной дороге в составе ускоренных контейнерных поездов или международным линейным сервисом.

— Можете рассказать на примере? Вот нужна партия минтая из Охотского моря, скажем, компании в Подмосковье…

— Чаще инициатива исходит от рыбаков. Предприятие добыло этот минтай, продало его и обращается во Владморрыбпорт: рыбу нужно прямо из Охотоморья доставить до Москвы или Санкт-Петербурга. Мы говорим: «Да, можем это сделать, предлагаем определенные условия».

Наша компания контактирует со всеми собственниками транспортов, рефрижераторных судов. Мы понимаем стоимость фрахта, доставки из экспедиции до Владивостока. Знаем условия перевалки в порту: выгрузка с транспорта, погрузка в холодильник либо сразу в контейнер, рефсекцию или автомашину, можем предложить любые виды транспорта в зависимости от ситуации. Сообщаем, сколько будет стоить доставка на килограмм, на тонну груза, обозначаем сроки. То есть даем одну цену рыбаку либо покупателю, который заключил с рыбаком сделку и тоже хочет доставить рыбопродукцию, например, в Санкт-Петербург, Москву, Рязань или Воронеж.

В составе нашей компании работает Владивостокский рыбный терминал, там создан отдел экспедирования. Это служба логистики, которая занимается расчетами и выработкой единого тарифа. Ведь сегодня удобно иметь «одно окно», одну цену: это дает определенные гарантии, стабильность. И понятно, что непрерывная холодовая цепь очень влияет на качество рыбопродукции. Она не размораживается-замораживается по нескольку раз, а доходит до покупателя в едином минусовом режиме, то есть хорошего качества.

В противном случае заказчику придется иметь дело с несколькими компаниями: нужно сначала заключить договор на транспортировку по морю, потом на перевалку в порту, на хранение, на доставку по железной дороге с предоставлением специального оборудования (контейнера или рефсекции). Вот мы уже насчитали четырех участников цепи доставки. И на каждом этапе «стыковки» может произойти какой-нибудь сбой: или места не хватает, или кому-то не привезли вагоны, или кто-то не дал контейнеры.... А мы делаем все «одними руками» по стабильному гарантированному тарифу.

Даже такой богатый улов лосося, как в этом году, не привел у нас к сбоям в логистике. Обошлось без коллапсов, нервотрепки. Мы перевалили и отправили рыбу в рабочем режиме, напомню, даже несмотря на непогоду. Я считаю, Владморрыбпорт отработал «красную» путину на 5 баллов.

— Какова география этого мультимодального сервиса?

— Владморрыбпорт в своем активе имеет три внутренние контейнерные линии каботажного направления. На Сахалине задействуем Корсаков, в Петропавловске-Камчатском — терминал «Сероглазка», в Магадане — Магаданский морской торговый порт. У нас регулярное сообщение, по расписанию идут контейнеровозы, которые оснащены розетками для рефрижераторных контейнеров. Рыба из районов вылова попадает, например, в порт Петропавловска-Камчатского, там осуществляется выгрузка с добытчиков — это «короткое плечо». В Петропавловске-Камчатском на холодильнике улов перегружают в контейнеры, они помещаются на контейнеровоз, который приходит во Владивосток. И здесь мы уже отправляем товар по России либо на экспорт.

— Все это потребовало расширения логистических возможностей?

— Да, я уже упоминал контейнерную площадку на 47-м причале и новый холодильник емкостью 7200 тонн.

Специализированный контейнерный терминал порта на сегодняшний день обслуживает 8 морских международных судоходных линий и три линии каботажного направления, о которых я говорил: Магадан, Камчатка, Сахалин. Логистические операторы Sinokor и MSC уже не один год являются постоянными партнерами терминала. Кроме того, заключены договоры с компаниями Dong Young Shipping, «Хаб Шиппинг», SCO, «Рустрансгрупп», HUAXIN, в активах которых имеется рефрижераторное оборудование.

Подчеркну, что в состав нашего транспортно-логистического комплекса входят тыловые железнодорожные терминалы, с которых ежесуточно отправляются холодные поезда с рыбными грузами. Это важный момент, учитывая загруженность железных дорог.

Мы стали собственниками трех тыловых терминалов на Дальнем Востоке. Два из них находятся в Артеме: это «ПИК», контейнерный терминал емкостью 5 тыс. TEU, и «Фреш терминал» — 2,5 тыс. TEU, который ежедневно отправляет контейнерный холодный поезд в западном направлении. Рефконтейнеры с рыбой в основном сейчас идут в Москву и Санкт-Петербург.

Опорной станцией рыбного порта является станция Мыс Чуркин, возможности которой ограничены: в сутки она принимает четыре поезда и столько же отправляет. А кроме нас, здесь еще 12 контрагентов: это и «ДВ Порт», и порт «Первомайский», и «Далькомхолод», и другие. Поэтому мы, имея в штате автотранспортное предприятие со 100 тягачами, ежедневно вывозим из порта этими «шаттлами» и завозим в него до 300 контейнеров. Используя дополнительную железнодорожную станцию Угольная в Артеме, с помощью «ПИКа» и «Фреш терминала» Владморрыбпорт может в сутки отправлять дополнительно два поезда и столько же принимать.

Также мы открыли новый терминал «Хлебная база», который находится в Уссурийске. От Владивостока до Артема около 35 километров, а до Уссурийска — примерно 90 километров, но там тоже сухой терминал. В период пиковых нагрузок мы можем автотранспортом возить контейнеры на станцию Уссурийск и использовать ее для отправки контейнерных грузов дальше по России. Так сухие порты позволяют нам увеличить грузооборот Владморрыбпорта.

Простая арифметика: недавно порт единовременно мог разместить 10 тыс. TEU на своей площадке, а грузооборот предприятия составлял 30 тыс. TEU, то есть мы свою площадку оборачивали три раза — как раз за счет наших сухих терминалов.

Но мы идем дальше в этом бизнесе. Наши акционеры сегодня рассматривают планы по созданию логистических центров в Подмосковье и Туле.

— В этом году порт не раз посещали иностранные делегации. Чем обусловлен такой интерес? Какие услуги вы предлагаете зарубежным компаниям и российским рыбакам для экспорта и импорта?

— Страны АТР высоко оценивают инфраструктуру и мощности Владивостокского морского рыбного порта. Перевалка грузов через наш порт позволяет зарубежным компаниям значительно сократить расстояние перевозки и, следовательно, снизить стоимость доставки товаров.

Владморрыбпорт имеет регулярный железнодорожный сервис по доставке рыбопродукции в составе холодильных сцепов по маршрутам станция Угольная — станция Хуньчунь (Китай) через станцию Камышовая.

В активах компании также имеется регулярный линейный сервис по доставке рыбопродукции в основные порты Китая (Шанхай, Далянь, Циндао) морскими перевозчиками SINOKOR, MSC, Dong Young Shipping.

В октябре в рамках визита губернатора провинции Ляонин в Приморский край Владморрыбпорт подписал меморандум о сотрудничестве с портом Цзиньчжоу. Стороны договорились о запуске прямого линейного сервиса, позволяющего оптимизировать время и логистику доставки. Грубо говоря, мы предлагаем работать напрямую, не через Пусан.

Мы показали гостям порт, холодильник, рассказали про наши объемы перевалки, про возможности выхода на Транссиб через железнодорожные станции наших сухих портов и опорные станции. Китайских партнеров очень вдохновило, что порт универсальный — работаем с самыми разными грузами. Поэтому надеемся, что все договоренности будут реализованы.

Соглашение касается и рыбы — оно направлено на развитие комплексного мультимодального сервиса доставки скоропортящихся и термочувствительных грузов. Порт Цзиньчжоу обязуется предоставлять нам возможность подключения 800 рефконтейнеров на своем терминале.

— Какие значимые для компании события вы бы отметили, подводя предварительные итоги года? Какие у компании планы на будущий год?

— Новые логистические реалии ставят для нас новые задачи. В текущем году порт реализует масштабный проект по модернизации производственных мощностей. Сумма инвестиций составляет более 8 млрд рублей.

Это в том числе покупка семи кранов: три козловых крана RTG грузоподъемностью 45 тонн и четыре портальных крана грузоподъемностью 60 тонн. Сегодня сложно приобретать портовое оборудование в Европе, но мы обратились к китайским партнерам и успешно реализовали проект за 11 месяцев — от проектирования до прихода кранов в порт. На этом компания не остановилась: на следующий год планируем покупку еще двух кранов RMG — для погрузки контейнеров на железнодорожный транспорт.

Вкладываемся и в бетонирование. Рыбный порт ведь 1937 года «рождения», здесь много старых построек, которые уже не нужны. Сегодня порт универсальный, современный, поэтому мы делаем ровные площадки, бетонируем территории, сносим старые здания. Идет увеличение складских площадей: еще летом мы могли размещать на контейнерном терминале 9,5 тыс. TEU, а сегодня — 12,1 тыс. TEU.

Безусловным приоритетом для нас остаются вопросы логистики и перенастройки транспортных цепочек. Как я говорил выше, в рамках развития сквозного мультимодального сервиса в декабре планируется запуск холодильно-складского комплекса на станции Электроугли в Московской области. Это современный холодильник на 10 тыс. тонн единовременного хранения. Инфраструктура склада позволит принимать и обрабатывать рыбопродукцию, прибывшую с Дальнего Востока поездами в рефконтейнерах. Также предполагается строительство дополнительного холодильника, рефрижераторного терминала для хранения контейнеров с рыбопродукцией и рыбоперерабатывающего завода.

В 2024 году Владморрыбпорт продолжит развивать портовую инфраструктуру и обновлять производственные мощности. Проводимые мероприятия позволят увеличить общий грузооборот порта на 50%.

Алексей СЕРЕДА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2023 г.