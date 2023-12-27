Центр форелеводства собираются создать в Северной Осетии

Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия — Алания обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава региона Сергей Меняйло. В первую очередь речь шла о реализации проекта селекционно-племенного центра форелеводства.

Сейчас проектно-сметная документация дорабатывается. Реализация проекта позволит решить задачу по обеспечению качественным посадочным материалом рыбоводных хозяйств республики и в целом Северо-Кавказского федерального округа, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На встрече Илья Шестаков и Сергей Меняйло обсудили дальнейшие шаги по строительству центра и развитию отечественного селекционного направления.

Отмечено, что по итогам трех кварталов текущего года объем производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 6% к аналогичному периоду 2022 г. и превысил 294,2 тыс. тонн.

Лососевые в последние годы вышли на первое место по объему производства и сохраняют динамику роста. За три квартала 2023 г. объем их выращивания (форели, семги и других видов) увеличился на 11,4% к уровню предыдущего года и превысил 131 тыс. тонн.

В Северо-Кавказском федеральном округе объем производства продукции товарной аквакультуры составил более 20,5 тыс. тонн — на 19% выше показателя 2022 г.

За девять месяцев 2023 г. в Республике Северная Осетия — Алания выпущено 4,8 тыс. тонн продукции товарного рыбоводства.

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