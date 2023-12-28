Японцы собираются продолжать сбросы с «Фукусимы-1»

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) сообщила о своих планах по сливу загрязненной радиоактивным тритием воды с АЭС «Фукусима-1» на 2024 г. Ближайший сброс в океан намечен на февраль.

Уже состоялись три этапа слива загрязненной воды — по 7,8 тыс. тонн каждый. Перед сбросом в океан будущие стоки предварительно смешивали с морской водой, после чего сливали через специальный тоннель длиной около 1 км. Пробы воды и морских организмов, взятые TEPCO и другими организациями, не выявили опасного превышения уровня трития, заявляет газета The Japan News.

Следующий слив радиоактивной воды запланирован на конец февраля 2024 г., а пятый этап должен состояться в апреле. Кроме этого, на следующий год уже запланирован и шестой этап сброса воды, однако точная информация о сроках его осуществления появится не ранее марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что некоторые соседние с Японией страны негативно реагируют на сливы. С первого сброса в августе 2023 г. о запрете на импорт японской рыбы и морепродуктов объявили Китай, Гонконг и Макао. В октябре к ограничениям присоединилась Россия.

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