«Рыбные» проекты включили в мастер-планы городов Дальнего Востока

Правительство утвердило планы комплексного развития еще 16 городов ДФО. Fishnews собрал информацию, какие проекты в рыбной отрасли предусмотрены в разных регионах.

Планы комплексного социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока утверждены распоряжением правительства от 29 декабря 2023 г. № 4073. Мастер-планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.

Магадан

План для Магадана предполагает развитие прибрежного лова. С этой целью должен быть утвержден комплекс мер, охватывающий обновление специализированного промыслового флота, модернизацию объектов для выпуска рыбопродукции, обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к освоению долей квот в морских водах.

При разработке комплекса мер власти должны определить целевые показатели и обеспечить выполнение поставленных задач. Ответственные — Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономики, Минвостокразвития, Минфин, Росрыболовство, правительство Магаданской области.

План также включает мероприятия по развитию рыбного порта Магадан. Предусматривается строительство в 2025-2028 гг. гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры. За четыре года на эти цели предполагается направить свыше 28 млрд рублей из консолидированного бюджета региона. Ответственные за реализацию мероприятия — областное правительство, Росрыболовство и Минвостокразвития.

За счет внебюджетных источников планируется обеспечить строительство инфраструктуры в индустриальном парке «Рыбный порт Магадан». Таким образом предполагается обеспечить комплексное обслуживание рыбопромыслового флота, переработку и хранение рыбопродукции, судоремонт и другие портовые услуги. Работа предусмотрена в 2027-2030 гг. Объем финансирования — свыше 10 млрд рублей.

В сентябре губернатор Сергей Носов поднял вопросы рыбного хозяйства на совещании у президента, где как раз шло обсуждение мастер-планов. По итогам встречи Владимир Путин дал поручения правительству. Осенью власти региона представили отраслевому сообществу концепцию по созданию в бухте Нагаева центра комплексного обслуживания рыбопромыслового и транспортного флота.

Еще одно мероприятие мастер-плана — строительство рыбодобывающих и вспомогательных портовых судов в 2023-2025 гг. Работа предполагается за счет внебюджетных источников.

Анадырь

Мастер-план развития Анадыря предусматривает модернизацию в 2024-2025 гг. рыбохозяйственного предприятия «Чукотский лосось». На эту работу за два года планируется направить 113,4 млн рублей из консолидированного бюджета округа. По данным открытых источников, компания находится в региональной собственности.

Владивостокская городская агломерация

В подраздел «Промышленность» плана для Владивостокской городской агломерации вошло строительство агрологистического комплекса и рыбной биржи. Срок реализации этого проекта — уже в нынешнем году. На воплощение инициативы должны пойти внебюджетные средства — более 3,6 млрд рублей.

В прошлом году, напомним, заявлялось о планах по созданию площадки для организованных торгов продукцией из водных биоресурсов во Владивостоке. Проекту специализированного рыбного порта на полуострове Назимова был присвоен особый статус для льготного финансирования за счет средств госкорпорации развития «ВЭБ. РФ». Кроме того, проект был признан приоритетным для Приморского края — это также предполагает специальные возможности для реализации.

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